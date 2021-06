D. Maskoliūnas: visi kalba apie finalą su slovėnais, bet mes žiūrime į artimiausią mačą su Rusija

Pirmųjų kontrolinių rungtynių metu Lietuva Dominikos Respublikos komandą įveikė net 33 taškų skirtumu. Anot vyriausiojo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio Dariaus Maskoliūno, kontrolinės rungtynės – visuomet geriau, nei įprasta treniruotė.

„Kontrolinėse rungtynėse svarbiausia tikrai ne rezultatas. Taip, pergalės svarbu, jos suteikia gerą emocinį foną, tačiau mes žvelgiame kitaip. Žiūrime savo reikalus, išbandome įvairias taktines puolimo ir gynybos schemas, įvairius žaidėjų penketus. Laiko turime tikrai nedaug, todėl jį norisi išnaudoti maksimaliai, ir, kaip minėjau, kiekvienos tokios rungtynės yra žymiai geriau nei treniruotė.

Tikslas visiems aiškus – visi dirba vardan to, nes visi nori patekti į olimpines žaidynes. Bet link to einame žingsnis po žingsnio. Visi jau kalba apie finalą su slovėnais, bet mes žiūrime į artimiausias rungtynes su Rusija, po to – su Dominikos Respublika. Reikia kantrybės – tą minėjau ir komandai, kad turime kantriai ir susikoncentravę eiti pirmyn“, – specialiai TV3 žiniasklaidos grupei teigė rinktinės vyriausiasis treneris D. Maskoliūnas.

Šiandien, birželio 22-ąją, Lietuva žais prieš Rusijos komandą, o birželio 24-ąją ir vėl rungtyniaus su Dominikos Respublikos ekipa. Visas šias rungtynes krepšinio aistruoliai tiesiogiai kviečiami stebėti nuo 19.30 val. per TV3 ir Go3.

Vyrų krepšinio atrankos turnyrą lietuviai pradės nuo birželio 29-osios. Pirmiausia Lietuvos rinktinės krepšininkų laukia rungtynės su Venesuelos nacionaline komanda, o liepos 1-ąją krepšininkai susitiks su Pietų Korėjos rinktine.

Kitoje grupėje (B) rungtyniaus Slovėnijos, Lenkijos ir Angolos krepšininkai. Į pusfinalį pateks tik po dvi geriausias grupės komandas, tačiau TV3, naujienų portalas tv3.lt, internetinė vaizdo platforma TV3 Play bei naujos kartos televizija Go3 transliuos visas olimpinės atrankos vyrų krepšinio rungtynes – ne tik tas, kuriose pasirodys lietuviai.

Lietuvos rinktinės kontrolinės rungtynės su Rusijos ekipa – jau šiandien, 19.30 val. per TV3 ir Go3!