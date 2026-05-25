Deividas Gailius pranešė apie karjeros pabaigą: tai buvo neįtikėtina kelionė

„Oficiliai pranešu, kad aš nebesu seniausias lygos žaidėjas. Po 21 metų, 10 komandų, 5 užsienio šalių šį skyrių užverčiu. Tai buvo neįtikėtina kelionė, kur sutikau daug labai talentingų žmonių. Buvo pačių įspūdingiausių pergalių ir skaudžių pralaimėjimų, tačiau visa tai tik dar labiau padarė šį kelią įsimintiną. Labiausiai ačiū treneriams Kaziui Maksvyčiui ir Tomui Rinkevičiui, su kuriais teko garbė žaisti aukščiausioje Europos lygoje, labai simboliška, kad su vienu iš jų sužaidžiau ir paskutines savo varžybas. Kai pradedi žaisti krepšinį, niekada nežinai, kada baigsi karjerą, vienus skaudžiai sustabdo traumos, kiti mėgaujasi tuo keliu ilgai. Jaučiuosi dėkingas, kad mano kelias buvo tikrai ilgas. Net 9 sezonus praleistus namų komandoje „Neptūne“ prisiminsiu visada su geriausia emocija, čia prasidėjo mano kelias. Ačiū visiems kurie buvote kartu. Laikas naujam krepšinio skyriui“, – rašė D. Gailius.
2015 m. D. Gailius su Lietuvos vyrų rinktine Europos krepšinio čempionate iškovojo sidabro medalį, o dar po metų su tuomečiu „Lietuvos Rytu“ tapo Karaliaus Mindaugo taurės čempionu.
Buvęs krepšininkas „Neptūno“ klube praleido kelis karjeros etapus: 2007–2009, 2012–2013, 2014–2015, 2019–2020 ir 2021–2025 metais.
Naujausi komentarai