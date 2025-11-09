Dueto vedamas „Rytas“ savaitę baigė sutriuškindamas jonaviečius

Giedriaus Žibėno auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 104:72 (28:21, 36:25, 20:16, 20:10) nepaliko šansų „Jonavai Hipocredit“ (1-7).
Sulig šiuo maču abiem ekipoms baigėsi LKL, kurią remia „Betsson“, reguliariojo sezono pirmasis ratas. Jonaviečiai pirmosios atkarpos pabaigoje žengia paskutiniai iš devynių komandų, o vilniečiai bent trumpam laimėjimais susilygino su Kauno „Žalgiriu“ (6-1), tačiau dar sekmadienio vakarą kauniečiai gali iškovoti septintąją pergalę ir įsitvirtinti pirmoje vietoje.
Intrigos kvapas arenoje tvyrojo tik pirmajame ketvirtyje, kurio metu ilgiau pirmavo svečiai. Visgi kėliniui persiritus į antrąją pusę, ėmė ryškėti Jordano Walkerio vedamų vilniečių pranašumas. Ketvirtį dvitaškiu užbaigė Ignas Sargiūnas ir jo ekipa pirmavo 28:21.
Antrajame ketvirtyje sostinės krepšininkų puolimo mašina jau buvo kaip reikiant užsikūrusi. Po minutės komandas jau skyrė dviženklis skirtumas (33:23), o iki pat pertraukos tik itin retais atvejais „Ryto“ atakos būdavo nevaisingos. Tiesa, jonaviečiai taip pat gana dažnai rasdavo būdų pelnyti taškus, tad vilniečių persvara pirmoje dalyje dar neperžengė padorumo ribos – 64:46.
Po pertraukos „Jonava Hipocredit“ startas įpūtė pozityvo – jonaviečiai kiek priartėjo (55:67). Vis tik ši sėkmė nebuvo tvari – „Rytas“ pamažu vėl didino atotrūkį, o trečiojo kėlinio pabaigoje jį J. Walkerio išpuoliai padidino iki didesnio, nei antrojo ketvirčio pabaigoje – 84:62.
Paskutiniojoje atkarpoje nugalėtojas klausimų jau nekėlė, tačiau Vilniaus klubo atstovų tai nestabdė – jų pranašumas pasiekė rekordines ribas (96:62). Per likusį laiką „Rytas“ medžiojo 100-ąjį tašką, kurį tritaškiu pelnė Kay'us Bruhnke. Finalinė sirena galiausiai užbaigė svečių kančias ant parketo.
Nuostabius pasirodymus tarp nugalėtojų surengė J. Walkeris ir Artūras Gudaitis. Amerikietis pelnė 27 taškus (6/10 trit.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 30 naudingumo balų. Tuo tarpu rugsėjo-spalio MVP prizą prieš mačą atsiėmęs lietuvis užfiksavo dvigubą dublį (15 tšk., 10 atk. kam.) bei taip pat surinko 30 naudingumo balų.
Ryškiausiu spinduliu slogiame jonaviečių žaidime tapo Džiugas Slavinskas, kurio sąskaitoje – 17 taškų ir tiek pat naudingumo balų.
„Rytas“: Jordanas Walkeris 27, Artūras Gudaitis ir Ignas Sargiūnas po 15, Simonas Lukošius 10, Kay'us Bruhnke ir Gytis Radzevičius po 9, Jerrickas Hardingas 7, Martynas Paliukėnas 6.
„Jonava Hipocredit“: Džiugas Slavinskas 17, Hilmaras Henningssonas 14, Matas Repšys ir Modestas Babraitis po 11, Benjaminas Krikke 7.
