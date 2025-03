„EuroBasket“: kol kas – nei džiaugtis, nei verkti

Startas – Tamperėje

Rygoje ištraukus „EuroBasket 2025“ burtus paaiškėjo, kad mūsų šalies krepšininkai B grupėje išmėgins jėgas su Didžiosios Britanijos, Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos komandomis.

Varžybos vyks Suomijos mieste Tamperėje, „Nokia“ arenoje.

Rugpjūčio 27-ąją mūsiškiai susitiks su britais, 29 d. – su juodkalniečiais, 30 d. – su vokiečiais, rugsėjo 1 d. – su suomiais, 3 d. – su švedais.

Vokietijos rinktinė – 2023 m. pasaulio čempionė ir 2022 m. Europos čempionato bronzos medalių laimėtoja.

Lietuviai prieš trejus metus įvykusiame „EuroBasket“ užėmė 15-ąją vietą, suomiai – septintąją, juodkalniečiai – tryliktąją, britai – 24-ąją, o 2023 m. pasaulio čempionate mūsiškiai buvo šešti, Juodkalnijos rinktinė – vienuolikta, Suomijos – 21-oji.

Istorija: 2022 m. Europos čempionato finalo turnyro B grupėje lietuviai pralaimėjo vokiečiams po pratęsimo 107:109. / basketball-bund.de nuotr.

Tarp kozirių – sirgaliai

„Žinome: kasmet būna, kad kokia nors šalis, nesivadinanti krepšinio valstybe, tampa pavojinga. Visos komandos – stiprios ir bus nemažai problemų, jau nekalbant apie į mūsų grupę patekusią Vokietiją.

Kita vertus, dabar šalių pavadinimai nesvarbūs, svarbūs – žaidėjai, kurie atvyksta į rinktines. Į visus būsimus varžovus žiūrime vienodai atsargiai, visi grėsmingi, – taip jau yra Europos čempionate, kuris, esu sakęs, sudėtingesnis už pasaulio čempionatą ar olimpines žaidynes, Nereikia nei džiaugtis, nei verkti, stengsimės įrodyti, kad esame geresni“, – svarstė R. Kurtinaitis.

„Sudėtinga grupė. Suomius ir lietuvius palaikys tūkstančiai savų sirgalių. Britų krepšinis neįtikėtinai ūgtelėjęs, Juodkalnija ir Švedija su geriausiais žaidėjais – taip pat stiprios“, – teigė Vokietijos krepšinio federacijos prezidentas Ingo Weissas.

„Su švedais ir juodkalniečiais gerai susipažinome per atrankos varžybas (D grupėje – aut. past.). Su lietuviais visada labai sunku žaisti, jų krepšinis – aukščiausio lygio, palaikymas – taip pat, nesvarbu, kurioje Europos vietoje jie rungtyniautų. Suomiai savo arenoje irgi bus konkurencingi. Mes savo ruožtu surinksime geriausius krepšininkus“, – tvirtino Vokietijos nacionalinės komandos vyriausiasis treneris Alexas Mumbru.

Latviai – namuose

A grupės rinktinės – Portugalijos, Estijos, Latvijos, Turkijos, Serbijos ir Čekijos – varžysis Rygoje.

C grupės – Kipras, Italija, Sakartvelas, Ispanija, Graikija, Bosnija ir Hercegovina – kovos vyks Limasolyje.

„Jokių abejonių: mūsų grupė – itin konkurencinga ir stipri. Galbūt jau galėtume daugmaž įvardyti kitų grupių favoritus ar ketvertus, kurie turėtų daugiausiai galimybių patekti į atkrintamąsias varžybas, tačiau apie C grupę to nepasakytume. Du mūsų varžovai – graikai ir italai – paties aukščiausio lygio. Be to, Graikijos rinktinę lydės didelė sirgalių armija. Dar du varžovai – kartvelai su Tornike Šengelija ir bosniai su Džananu Musa – labai aukšto lygio. Mūsų siekis – laimėti kiekvieną mačą, tačiau prioritetinė užduotis – paspartinti žaidėjų kartų kaitos procesą. Šis „EuroBasket“ bus dar viena galimybė mūsų pamainai kaupti tarptautinę patirtį“, – sakė 2022 m. Europos čempionų ispanų strategas Sergio Scariolo.

D grupės komandos – Islandijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos ir Izraelio – rungtyniaus Katovicuose.

Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas grupėse užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais).