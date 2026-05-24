 Eurolygos čempionai – „Olympiacos“

Eurolygos čempionai – „Olympiacos“

2026-05-24 23:31 klaipeda.diena.lt inf.

Pirėjo „Olympiacos“ tapo Eurolygos sezono čempionais.

<span>Eurolygos čempionai – „Olympiacos“</span>
Eurolygos čempionai – „Olympiacos“ / Scanpix nuotr.

Atėnuose rezultatu 92:85 jie įveikė Madrido „Real“.

Šio titulo komanda laukė trylika metų.

„Olympiacos“ su Madrido „Real“ žaidė prieš tris sezonus. Tada finalo ketvertas vyko Kaune ir sėkmė, deja, buvo „Real“ pusėje.

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