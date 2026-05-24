Eurolygos čempionai – „Olympiacos“

Atėnuose rezultatu 92:85 jie įveikė Madrido „Real“.
Šio titulo komanda laukė trylika metų.
„Olympiacos“ su Madrido „Real“ žaidė prieš tris sezonus. Tada finalo ketvertas vyko Kaune ir sėkmė, deja, buvo „Real“ pusėje.
Pirėjo „Olympiacos“ tapo Eurolygos sezono čempionais.
Atėnuose rezultatu 92:85 jie įveikė Madrido „Real“.
Šio titulo komanda laukė trylika metų.
„Olympiacos“ su Madrido „Real“ žaidė prieš tris sezonus. Tada finalo ketvertas vyko Kaune ir sėkmė, deja, buvo „Real“ pusėje.
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