Eurolygos ekspertas: „Žalgiris“ auga kasmet

Tvarkaraštis – palankus

Vokietijoje, dienraštyje "Muencher Merkur" dirbantis P.Reicheltas – vienas iš penkių Eurolygos krepšinio ekspertų, pasidalijusių mintimis apie likusią elitinio turnyro reguliaraus sezono dalį.

P.Reichelto nuomone, iš komandų, šiuo metu turinčių po 9 ar 10 pergalių, palankiausių šansų patekti į atkrintamąsias varžybas turi "Žalgiris".

"Pinigus statyčiau už Kauno ekipą. Vilerbano ASVEL ir Belgrado "Crvena zvezda" jau žaidžia savo galimybių lygiu ir nebeturi, ką pagerinti. Maskvos srities "Chimki" turi daug aukščiausios klasės žaidėjų, bet nedirba kaip komanda. Tad "Žalgiris ar galbūt Vitorijos "Baskonia"? Renkuosi labiau talentingą "Žalgirį", be to, Lietuvos atstovai jau žino, kaip atlikti lemiamą atkrintamųjų varžybų barjero šturmą", – svarstė "Muencher Merkur" žurnalistas.

Už "Žalgirį" balsuoja ir italas Luca Chiabotti bei ispanas Alexas Madridas.

"Aš esu krepšinio romantikas ir man labai patinka, kaip kiekvieną sezoną auga "Žalgiris", treniruojamas Šarūno Jasikevičiaus. Manau, kad tai yra tiek psichologinis, tiek techninis pasiekimas. Šiemet vėlgi statau už "Žalgirį". Kauniečiai per pastarąsias devynerias rungtynes pasiekė šešias pergales, puikiai žaidė išvykose su Madrido "Real", Atėnų "Panathinaikos" ir Stambulo "Anadolu Efes". Be to, likęs Eurolygos reguliaraus sezono tvarkaraštis palankus "Žalgiriui", – teigė "Gazetta dello Sport" apžvalgininkas.

"Per pirmą Eurolygos sezono dalį pralaimėjęs paeiliui net devynias rungtynes, "Žalgiris" pagaliau užčiuopė sėkmingą ritmą, jis ypač grėsmingas savo arenoje. Negalima nurašyti Šaro komandos", – pabrėžė "Eurohoops" autorius A.Madridas.

Komplimentai L.Lekavičiui

Buvęs Graikijos rinktinės ir Pirėjo "Olympiakos", Maskvos CSKA, Tel Avivo "Maccabi" klubų krepšininkas Theodoros Papaloukas irgi pripažino, kad "Žalgiris" įsižaidė, tačiau daugiausia tikisi iš Rimo Kurtinaičio treniruojamos "Chimki" ekipos.

"Crvena zvezda" iškovojo kelias skambias pergales ir toliau tobulėja. "Baskonia" – traumų kankinama komanda, todėl nestabili. Vertinant sudėtį ir talentą, "Chimki" – vienintelė, iš kurios tikiuosi didžiausio šuolio", – sakė T.Papaloukas.

Eurolygos portalo redaktoriaus Franko Lawloro teigimu, jeigu R.Kurtinaičiui pavyks suderinti "Chimki" gynybos ir puolimo potencialą, šią komandą bus sunku įveikti ir jos aikštėje, ir varžovų arenose.

T.Papaloukas akcentavo "Žalgirį" kitu aspektu: graiko nuomone, šį Eurolygos sezoną labiausiai patobulėjęs žaidėjas – Lukas Lekavičius.

"Jis sugrįžo į "Žalgirį" kaip svarbesnio vaidmens atlikėjas ir tai padėjo jam progresuoti. L.Lekavičiaus rezultatyvumas – vidutiniškai beveik 11 taškų, taiklumas – geresnis nei praeitą sezoną žaidžiant "Panathinaikos". L.Lekavičius jau ne kartą blykstelėjo kaip krepšininkas, galintis pakeisti rungtynių eigą savo komandai naudinga linkme", – reziumavo Graikijos krepšinio legenda.

L.Chiabotti simpatijos teko "Panathinaikos" puolėjui Ioanniui Papapetrou ir "Chimki" legionieriui latviui Janiui Timmai, P.Reicheltas irgi pažymėjo I.Papapetrou, o F.Lawloras – "Valencia" lyderį Bojaną Dubljevičių, A.Madridas – "Anadolu Efes" gynėją Shane'ą Larkiną.

Per pirmą Eurolygos sezono dalį pralaimėjęs paeiliui net devynias rungtynes, "Žalgiris" pagaliau užčiuopė sėkmingą ritmą, jis ypač grėsmingas savo arenoje.

"Zenit" išsiskyrė su J.Plaza

Varžovų, su kuriais artimiausiu metu teks susitikti "Žalgiriui", stovyklose įvyko pokyčių.

"Baskonia" klubas nutraukė sutartį su lietuvių kilmės kanadiečiu Niku Stausku. 26-erių 198 cm ūgio N.Stauskas per Eurolygos rungtynes pelnė vidutiniškai po 9 taškus, atkovojo po 2,1 kamuolio, atliko po 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Ne vien Vitorijos ekipos vadovus ypač šokiravo itin šiurkšti N.Stausko klaida vasario 4-ąją per dvikovą su "Real", padėjusi madridiečiams išplėšti pergalę 70:69.

"Chimki" strategas R.Kurtinaitis tikisi, kad jo kariauną pagaliau papildys 33-ejų metų 216 cm ūgio vidurio puolėjas Timofejus Mozgovas, iki šiol gydęsis kojos traumą. Rusijos krepšininkui Vokietijoje atliktų tyrimų rezultatai – optimistiniai.

Lietuvoje gerai pažįstamas J.Plaza su "Zenit" komanda nepasiekė rezultatų, kurių tikėjosi Sankt Peterburgo klubo vadovai.

Sankt Peterburgo "Zenit" atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Joanu Plaza, jį pakeitė kitas ispanas Xavieras Pascualis.

"Prieš sezoną mes kartu įvertinome galimus sunkumus ir klubas darė viską, kad rezultatai būtų teigiami. Kantriai laukėme ir tikėjome, kad komanda įsižais, pasieks savo galimybių lygį, taps stabili. Deja, nei Eurolygoje, nei juo labiau Vieningoje lygoje šiuo metu užimamos pozicijos neatitinka klubo statuso ir žaidėjų potencialo, nepateisina sirgalių lūkesčių", – paaiškino "Zenit" klubo generalinis direktorius Aleksandras Cerkovnas.

"Niekada negalėsite vadintis treneriu iki to momento, kol jie liausis mokėję algą ir jus išmes", – pareiškė J.Plaza.

Turnyro lentelė

1. "Anadolu Efes" 21 3 +218

2. "Real" 18 6 +145

3. "Barcelona" 18 6 +144

4. CSKA 16 8 +138

5. "Maccabi" 16 8 +137

6. "Panathinaikos" 14 10 +61

7. "Valencia" 12 12 -4

8. "AX Armani Olimpia" 11 13 -59

9. "Fenerbahce" 11 13 –2

10. "Crvena zvezda" 10 14 –22

11. "Chimki" 10 14 –28

12. "Olympiakos" 10 14 –38

13. "Žalgiris" 9 15 +46

14. "Baskonia" 9 15 –107

15. ASVEL 9 15 –171

16. ALBA 8 16 –103

17. "Zenit" 7 17 –166

18. "Bayern" 7 17 –189

Rungtynės

Vasario 20 d. Vitorijos "Baskonia"–"Žalgiris" (Ispanijoje), 28 d. "Žalgiris"–Milano "AX Armani Olimpia" (Kaune).

Kovo 3 d. "Žalgiris"–Maskvos srities "Chimki" (Kaune), 5 d. Sankt Peterburgo "Zenit"–"Žalgiris" (Rusijoje), 13 d. "Barcelona"–"Žalgiris" (Ispanijoje), 20 d. "Valencia"–"Žalgiris" (Ispanijoje), 24 d. "Žalgiris"–Stambulo "Fenerbahce" (Kaune), 26 d. Tel Avivo "Maccabi"–"Žalgiris" (Izraelyje).

Balandžio 3 d. "Žalgiris"–Maskvos CSKA (Kaune), 10 d. "Žalgiris"–Miuncheno "Bayern" (Kaune).