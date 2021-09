Eurolygos ir Kauno „Žalgirio“ tiesioginė transliacija – jau netrukus

„Džiaugiamės praėjusio transliacijų sezono reitingais, kurie tik įrodo, jog Eurolygos krepšinis domina ypač plačią auditoriją. Šį sezoną sirgaliai turi galimybę grįžti ir į „Žalgirio“ areną, bet kartu primename, kad ir toliau visi krepšinio gerbėjai Lietuvoje galės rungtynes stebėti nemokamai realiuoju laiku“, – teigia LRT sporto skyriaus prodiuseris Ramūnas Grumbinas.

Rungtynės nuo spalio 1 d. bus transliuojamos tiesiogiai. Kaip ir pernai, kai per savaitę vyks dvejos Eurolygos rungtynės, tai vienos jų bus transliuojamos per LRT PLIUS kanalą. Transliacijas ar jų įrašus LRT.lt portale ir mediatekoje galima stebėti prie portalo prisijungus iš Lietuvos teritorijos.

Šį sezoną „Žalgirio“ kovas padės stebėti komentatoriai Rytis Kazlauskas ir Robertas Petrauskas. Prieš kiekvienas rungtynes ir per jas laidą „Eurolyga per LRT“ ves Paulius Cubera ir krepšinio ekspertai Mindaugas Brazys, Tomas Purlys. Per visą Eurolygos sezoną televizija sporto mėgėjams pasiūlys ir specialų turinį: minėtą laidą „Eurolyga per LRT“ prieš rungtynes, per jas ir po jų, kassavaitinę sporto tinklalaidę „Čempionų pietūs“ su krepšinio treneriais, žaidėjais ir ekspertais bei aktualiausią informaciją apie Eurolygą.

„Kalbant apie naująjį sezoną Eurolygoje, turnyre rungtyniaus aštuoniolika komandų. Lyginant su praėjusiu sezonu, lygą paliko Valensijos „Basket“ ir Maskvos srities „Chimki“ komandos, jas pakeitė AS „Monaco“ ir Kazanės „Uniks“ ekipos, su kuriomis žalgiriečiai susitiks gruodžio mėnesį“, – pristatydamas transliacijas pasakojo R. Grumbinas. Per pirmąjį ratą, iki gruodžio 30 d., „Žalgiris“ namuose žais devynerias rungtynes, o antroje sezono dalyje – suplanuoti aštuoni mačai Kaune.

Spalio 1 d., penktadienį, 20.45 val. LRT Televizijos eteryje – tiesioginė transliacija iš Vilerbano, „Žalgirio“ dvikova svečiuose su Vilerbano „Asvel“ ekipa.