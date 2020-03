Eurolygos komplimentai: jei tai tęsis, „Žalgiris“ toliau kils į viršų

Kauno „Žalgiris“ per pastarąsias 11 rungtynių stipriausioje Senojo žemyno lygoje iškovojo 8 pergales, o tokia Lietuvos čempionų atkarpa nepraslydo pro akis oficialiam Eurolygos tinklalapiui.

Eurolyga sėkmingoje žalgiriečių atkarpoje atkreipė dėmesį į stipriai pagerėjusį pataikymą iš toli – per pirmąsias 15 rungtynių kauniečiai po komandos draugo perdavimo tritaškiais rinko po 0,88 taško per ataką, o per likusius 11 – po 1,3 taško.

„Žiūrint į priekį, būtų įspūdinga stebėti, jei „Žalgiris“ sugebėtų išlaikyti tokį pataikymą. Tokiu atveju, tai dar labiau padidintų kauniečių galimybes kilti į viršų turnyrinėje lentelėje“, – rašoma Eurolygos oficialiame puslapyje.

„Žalgiris“ per šią 11 mačų atkarpą per ataką pelno po 1,12 taško. Palyginimui, sezono lyderė Stambulo „Anadolu Efes“ Eurolygoje per ataką pelno po 1,1 taško ir tai yra geriausias rodiklis.

„Panašu, jog K. C. Riversas, Artūras Milaknis, Thomasas Walkupas, Nigelas Hayesas, Edgaras Ulanovas ir Lukas Lekavičius užsiliepsnojo vienu metu. Net Zachas LeDay su Pauliumi Jankūnu staiga susiderino savo taikiklius“, – skelbia Eurolygos tinklalapis.

Artimiausias rungtynes „Žalgiris“ žais antradienį (kovo 3 d.) namuose, kur priims Maskvos srities „Chimki“.