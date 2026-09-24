Eurolygos sezonas pradėtas pergale Belgrade

Pirmuosius taškus „Žalgiriui“ po Jono Valančiūno perdavimo tritaškiu pelnė Carsenas Edwardsas. Netrukus pats Jonas dukart galingai sužaidė po krepšiu, o C.Edwardsas smeigė dar vieną tolimą šūvį – 10:8. Šeimininkams pataikius iš toli, kauniečiai atsakė atkarpa 11:0, per kurią Ąžuolas Tubelis rinko 4 taškus, po 2 pridėjo J.Valančiūnas ir jį keitęs Marekas Blaževičius, Sterlingas Brownas įmetė tritaškį greitoje atakoje – 21:11. Pirmojo kėlinio pabaigoje po Ą.Tubelio pasižymėjo M.Blaževičius, į aikštę grįžęs J.Valančiūnas pelnė dar 5 taškus – 28:21.
Dustinas Sleva taikliai atakavo iš toli po Ą.Tubelio perdavimo (31:23), tačiau žalgiriečių klaidomis ir pramestais metimais iš po krepšio pasinaudojusi „Crvena Zvezda“ lygino rezultatą – 31:31. Edgaras Ulanovas ir D.Sleva pataikė tik 2 baudas iš 6, Marius Grigonis pagaliau nutraukė taiklių metimų iš žaidimo badą – 35:31. Ą.Tubelis ir Nigelas Williamsas-Gossas leido „Žalgiriui“ pirmauti (39:34), bet tada Belgrado ekipa sumetė 3 tritaškius per 1 minutę ir išsiveržė į priekį – 41:43. Antrąjį kėlinį baudų metimais užbaigė S.Brownas – 43:45.
„Žalgiris“ trečiąjį kėlinį pradėjo smagia atkarpa, per kurią N.WIlliamsas-Gossas rinko 4 taškus, C.Edwardsas pridėjo baudos metimą ir dvitaškį – 50:45. N.Williamsas-Gossas pelnė dvitaškį su pražanga, vieną baudą įmetė M.Blaževičius, bet varžovai vėl tritaškiu lygino rezultatą – 54:54. Kėlinio pabaigoje prie baudų metimo linijos vis stojo E.Ulanovas, nuo ten surinkęs 5 taškus iš 6 galimų – 59:57.
D.Sleva taikliai atakavo iš toli, N.Williamsas-Gossas ir J.Valančiūnas įmetė iš po krepšio – 66:64. Tritaškiais skirtumą didino S.Brownas ir Maodo Lo – 72:66. „Crvena Zvezda“ palaipsniui išlygino rezultatą – 72:72. Tada N.Williamsas-Gossas įmetė tritaškį, C.Edwardsas pataikė 2 baudas, Ą.Tubelis – vieną (78:73). S.Brownas porą kartų sužibėjo gynyboje, o puolime gražų dvitaškį įraitė C.Edwardsas – 80:75. S.Brownas ir Ą.Tubelis uždarė rungtynes baudų metimais – 83:77.
„Žalgiris“: N.Williamsas-Gossas 14 (6 rez. perd., 2 per. kam.), J.Valančiūnas 13 (8 atk. kam., 3 blk.), C.Edwardsas 13 (2 per. kam.), Ą.Tubelis 10 (12 atk. kam., 4 rez. perd.), S.Brownas 10, D.Sleva 7, E.Ulanovas 6, M.Blaževičius 5, M.Lo 3, M.Grigonis 2, A.Butkevičius 0 (6 atk. kam., 2 per. kam.), D.Giedraitis 0.
„Crvena Zvezda“: C.Jonesas 15 (8 rez. perd., 2 per. kam.), J.Butleris 11 (4 rez. perd.), D.Krameris 11, J.Nwora 10 (5 atk. kam.).
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