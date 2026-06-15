Europos čempionatui besiruošiančiai Lietuvos merginų rinktinei – du dramatiški Latvijos testai

Komandos pasidalijo po pergalę – pirmąsias rungtynes 77:74 laimėjo Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės.
Vienu metu lietuvės turėjo 20 taškų persvarą, o iš viso šiame mače pirmavo 35,29 min.
Pergalingose rungtynėse labiausiai spindėjo Danielės Paunksnytės žvaigždė – gynėja pelnė 31 tašką, perėmė šešis kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus.
D. Paunksnytė pademonstavo pavyzdingą taiklumą – krepšininkė pataikė keturis tritaškius iš penkių, šešis dvitaškius iš devynių ir septynis baudų metimus iš aštuonių.
Laimėtose rungtynėse prieš Latviją vienuolika taškų pridėjo Sintija Aukštikalnytė, dešimt – Gabija Galvanauskaitė.
Varžovėms šešiolika taškų pelnė Liva Harmane.
Antrosiose rungtynėse 76:74 pergalę iškovojo Latvijos jaunimo rinktinė.
Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net septyniolika kartų, o dar aštuonis kartus rezultatas buvo lygus.
Šiame mače D. Paunksnytė pelnė 20 taškų (4/9 trit.), atkovojo septynis kamuolius, atliko keturis rezultatyvius perdavimus, perėmė tris kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų.
Gustė Dziatkauskaitė pridėjo keturiolika taškų, S. Aukštikalnytė – trylika.
Latvijos komandoje rezultatyviausia buvo keturiolika taškų pelniusi Estere Petrus.
U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje.
Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis. Šios rungtynės vyks Klaipėdos arenoje.
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