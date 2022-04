Fantastiška N. Mirotičiaus atkarpa priartino „Barcą“ prie finalo ketverto

Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama ekipa trečiajame mače Miunchene 75:66 (26:17, 23:14, 10:18, 16:17) įveikė vietos „Bayern“ pasipriešinimą ir serijoje iki trijų pergalių vėl išsiveržė į priekį 2-1.

Iki gegužės 19-22 dienomis Belgrade vyksiančio finalo ketverto ispanams trūksta vienos pergalės. Ketvirtasis mačas penktadienį taip pat vyks Miunchene.

„Barcelona“ ketvirtajame kėlinyje startavo su 10 taškų pranašumu, kurį dar tuoj pat dvitaškiu padidino Rolandas Šmits (61:49).

Othelo Hunteris atsakė dviem taškais ir tada scenoje žingsnį į priekį žengė Mirotičius.

„Barcelona“ žvaigždė surinko vienuolika taškų paeiliui ir katalonai kontroliavo situaciją – 72:56.

Jasikevičiaus auklėtinių puolimas sustojo antroje dvikovos dalyje: per trečiąjį kėlinį pelnyti 10 taškų, o per ketvirtąjį – 16, kai per pirmus du ketvirčius buvo surinkti 49 taškai.

Mirotičius dar iki ilgosios pertraukos sumetė 12 taškų ir savo sąskaitoje turėjo 20 naudingumo balų. Visa „Bayern“ komanda tuomet fiksavo 30 balų naudingumą.

Barselonos klubo lyderis per 29 minutes iš viso pelnė 25 taškus (6/7 dvit., 2/4 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei įsirašė 31 naudingumo balą.

„Barcelonos“ lietuvis Rokas Jokubaitis per 10 minučių prametė abu mestus dvitaškius, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus prasižengė ir surinko –2 naudingumo balus.

„Bayern“ verčiasi be Corey Waldeno, Darruno Hilliardo ir Paulo Zipserio.

Vokietijos komanda susikūrė 15 antrųjų šansų, kai „Barca“ puolime atkovojo 5 kamuolius.

Šeimininkai realizavo 4 iš 24 tritaškių (16,7 proc.), o svečiai iš Ispanijos – 8 iš 23 (34,8 proc.).

„Bayern“: Vladimiras Lučičius 17 (4/7 dvit., 1/6 trit., 6/6 baud., 6 atk. kam.), Augustine'as Rubitas 14 (9/12 baud., 8 atk. kam., 27 naud.), Ognjenas Jaramazas 13 (1/7 trit.), Nickas Weileris-Babbas 9 (2/7 dvit., 4 rez. perd.), Othello Hunteris 7 (7 atk. kam.).

„Barcelona“: Nikola Mirotičius 25 (6/7 dvit., 2/4 trit., 7/7 baud., 6 atk. kam., 31 naud.), Rolands Šmits 12 (5/6 dvit., 5 atk. kam.), Nicolas Laprovittola 9 (3/5 trit.), Nickas Calathesas 8 (4/4 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Dante Exumas ir Kyle'as Kuričius (1/6 trit.) po 7.