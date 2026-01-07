Fenomenalus latvis nukalė svarbų laimėjimą Hamburge

Klaipėdiečiai dvikovoje startavo taikliais A. Veličkos ir A. Majausko metimais (3:7). Po krūvos Vokietijos klubo klaidų „Neptūnui“ pavyko padidinti atotrūkį (7:15).
Tada sekė 178 cm mažylio R. Williamso 8 taškų atkarpa ir „Veolia Towers“ rezultatą išlygino (17:17). Latvis R. Lomažas dvitaškiu ir baudų metimais šiek tiek patempė pajūrio komandą į priekį (17:21). Klaipėdiečiams ir toliau sunkiai sekėsi stabdyti R. Williamsą, po kurio taiklaus tritaškio Hamburgo klubas pirmą kartą išsiveržė į priekį (24:23). Galiausiai, per likusį ketvirčio laiką, baudų metimais spėjo pasižymėjo H. Cleary ir „Neptūnas“ po pirmųjų 10-ties minučių buvo priekyje (24:25).
Antrajame ketvirtyje klaipėdiečius į priekį tempė, tinklelį skrodę, Z. Watermano metimai. Per mažiau nei 4 minutes amerikietis susmeigė tris tritaškius, pridėjo du dvitaškius ir „Neptūnas“ nutolo (30:38). Kėliniui perėjus į antrąją dalį, vokiečiai, tempiami buvusio Utenos „Juventus“ gynėjo L. J. Thorpe‘o, priartėjo iki 3 taškų (43:46). Į rūbinę ilsėtis komandos išėjo uostamiesčio krepšininkams esant priekyje (44:48).
Po pertraukos Hamburgo klubui pavyko vėl išlyginti rezultatą (50:50). Klaipėdiečius į priekį patempė R. Lomažas, pataikęs du tolimus metimus paeiliui (50:57). Po šio latvio šou aikštelės šeimininkai perėmė rungtynių kontrolę ir ketvirtį užbaigė turėdami tik 1 taško deficitą (68:69).
Lemiamas ketvirtis prasidėjo abiem komandom smeigiant po tolimą metimą (71:72). Ketvirtojo kėlinio solo pasirodymą tęsė H. Cleary, po kurio tritaškio ir baudos metimų „Neptūnas“ šiek tiek atitolo (75:79). Aikštelėje ir toliau vyko tikras mūšis. Šeimininkai sužaidė atkarpą 6:1 ir išsiveržė į priekį (81:80). Toliau sekė R. Lomažo ir Z. Watermano dueto geresnė atkarpa išvedusi į priekį uostamiesčio krepšininkus (83:86). Per likusį baudos metimų maratoną tikslesni buvo klaipėdiečiai, kurie namo išsivežė be galo svarbią pergalę.
Klaipėdos „Neptūnas“: R. Lomažas 33 (6 rez. perd.), H. Cleary 16 (2 rez.perd.), Z. Watermanas 15 (3/5 trit.), A. Velička 11 (4 rez.perd.).
Hamburgo „Veolia Towers“: R. Williamsas 32 (5 atk.kam.), Z. Perrinas 16, L.J. Thorpe‘as 14.
"Vėl nepasirodėme geriausiai gynyboje, tačiau smagu, jog išlikome kartu iki pat pabaigos. Kalbant apie asmeninį žaidimą, sakyčiau, kad šiandien priėmiau teisingus sprendimus. Man nesvarbu, ar reikia veržtis, ar mesti iš toliau. Noriu visada pasielgti teisingai", - pabrėžė R. Lomažas.
