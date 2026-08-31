FIBA Pasaulio taurės atrankoje – Lietuvos rinktinės pergalė prieš bosnius

Šiose rungynėse pirmaujanti komanda keitėsi 12 kartų, o dar 9 sykius rezultatas buvo lygus.
Artimiausias Pasaulio taurės atrankos langas vyks lapkritį.
Sužaidus 5 min. bosniai buvo priekyje 14:9. Tuomet tritaškį pataikė Matas Jogėla, o Gytis Radzevičius greitoje atakoje rezultatą išlygino. Po pirmojo kėlinio bosniai pirmavo 23:20.
Antrojo kėlinio pradžioje deficitas buvo išaugęs iki 8 taškų, o jį taikliu tritaškiu sumažino Osvaldas Olisevičius.
Įpusėjus antrajam kėliniui bosniai vis dar buvo priekyje (32:29). Sėkminga Augusto Marčiulionio atkarpa lietuviams leido išsiveržti į priekį – 37:36.
Po dviejų kėlinių varžovai pirmavo 46:42.
Po didžiosios pertraukos Ąžuolas Tubelis rezultatą išlygino, o netrukus Lietuvos rinktinei pranašumą sugrąžino Marekas Blaževičius (55:53).
Sužaidus 30 min. Lietuva pirmavo 61:58.
Ketvirtojo kėlinio pirmoje pusėje Ą. Tubelis pelnė 8 taškus iš eilės.
Kėlinio pradžioje bosniai trumpam išsiveržė į priekį, o Ąžuolas Tubelis po puikios verpstės grąžino pranašumą Lietuvai.
Netrukus Ą. Tubelis po tiksliai ore „pakabinto“ Kristupo Žemaičio perdavimo sugrūdo kamuolį į krepšį (69:65, 34 min.).
Likus žaisti 5 min. Lietuvos rinktinė pirmavo 72:68. Marekas Blaževičius padidino skirtumą iki 8 taškų – didžiausios persvaros rungtynėse.
Likus 2:11 min. Dominykas Stenionis sėkmingu prasiveržimu padidino persvarą iki 78:69 ir lietuviai pergalės iš rankų nepaleido.
Lietuva: Ąžuolas Tubelis 23, Augustas Marčiulionis 16, Gytis Radzevičius 11, Marekas Blaževičius 11, Matas Jogėla 5, Dominykas Stenionis 4, Osvaldas Olisevičius 4, Donatas Motiejūnas 2, Kristupas Žemaitis 2. Justas Furmanavičius 0, Mindaugas Kačinas 0.
Bosnija ir Hercegovina: Jusufas Nurkičius 20, Luka Garza 14, Amaras Alibegovičius 11.
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