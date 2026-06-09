Finalo serija: iš Utenos žalgiriečiai grįžta su dar viena pergale

Sylvainas Francisco pelnė pirmuosius taškus, o po to tiesiog dominavo Ąžuolas Tubelis ir Mosesas Wrightas, kurie po du kartus blokavo varžovų metimus ir po dusyk dėjo į krepšį – 11:4. Nigelas Williamsas-Gossas, S. Francisco ir Arnas Butkevičius rinko taškus iš po krepšio – 17:6. S. Francisco taip pat pataikė iš toli, Edgaras Ulanovas sumetė baudas, pirmąjį kėlinį gražiu metimu baigė M. Wrightas – 24:13.
M. Wrightas pelnė dar 2 taškus, tritaškį smeigė Edgaras Ulanovas, N. Williamsas-Gossas pranėrė po krepšiu – 31:18. Ą. Tubelis dukart pasižymėjo po S. Francisco perdavimų, šis sumetė baudas, N. Williamsas-Gossas pridėjo 4 taškus – 41:25. M. Wrightas dėjo į krepšį, Ą. Tubelis ir Dustinas Sleva rinko po 4 taškus, po puikios atakos antrąjį kėlinį uždarė 14-ąjį tašką pelnęs Ą. Tubelis – 53:30.
Trečiojo kėlinio pradžioje Ą. Tubelis dar du kartus dėjo į krepšį, N. Williamsas-Gossas įmetė iš po krepšio, taiklų tritaškį šovė A. Butkevičius – 62:38. Ą. Tubelis realizavo 2 baudų metimus, M. Wrightas – visus 4, E. Ulanovas pataikė tik vieną – 69:40. D. Sleva ir Dovydas Giedraitis pridėjo po dvitaškį, E. Ulanovas tiksliai atakavo iš toli – 76:47.
Laurynas Birutis ir Deividas Sirvydis atsidarė asmenines taškų sąskaitas – 80:54. D. Sirvydis pelnė dar 5 taškus, gražų Maodo Lo perdavimą taškais vertė L. Birutis, baudas sumetė Ignas Brazdeikis – 89:59. D. Sleva pasižymėjo greitoje atakoje, D. Sirvydis įmetė tritaškį, L. Birutis dėjo į krepšį, o E. Ulanovas pelnė „Žalgirio“ šimtąjį tašką – 100:60. Per paskutines 3 minutes taškus rinko tik šeimininkai, tačiau tai nesumenkino žalgiriečių pergalės – 100:69.
„Žalgiris“: Ą. Tubelis 20 (6 atk. kam., 2 blk.), M. Wrightas 15 (2 per. kam, 2 blk.), E. Ulanovas 13 (9 atk. kam.), N. Williamsas-Gossas 10 (7 rez. perd., 2 per. kam.), D. Sirvydis 10, S. Francisco 9 (2 per. kam.), D. Sleva 8, L. Birutis 6 (5 atk. kam., 2 blk.), A. Butkevičius 5 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), D. Giedraitis 2, I. Brazdeikis 2, M. Lo 0 (4 rez. perd.).
„Juventus“: P. Valinskas 17 (4 rez. perd.), M. Lewisas 16 (5 atk. kam., 4 blk.), K. Chery 8.
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