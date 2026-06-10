„Garastas įkvėpė ne vieną sportininkų kartą“: treneriui – gražiausi žodžiai

Kaunas neteko vieno iš savo Garbės piliečių – V. Garastui šis vardas suteiktas 2002 metais.
„Jo darbai, atsidavimas sportui ir nuopelnai Lietuvos krepšiniui visam laikui liks mūsų miesto ir šalies istorijoje. V. Garastas buvo ne tik talentingas treneris, bet ir gerbiamas mokytojas, įkvėpęs ne vieną sportininkų kartą.
Kauno miesto meras su komanda reiškia gilią užuojautą visų kauniečių vardu velionio šeimai ir artimiesiems, bičiuliams, bendražygiams bei Lietuvos krepšinio bendruomenei. Šią skaudžią netekties valandą esame kartu su jumis“, – rašoma Kauno miesto savivaldybės pranešime.
Užuojautos žodžius legendiniam Lietuvos krepšinio treneriui skyrė ir premjerė Inga Ruginienė.
„Vladas Garastas bus prisimenamas kaip vienas iš Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų, kaip žmogus, į krepšinį atvedęs ir iki ryškiausių žvaigždžių pakylėjęs garsiausius šalies talentus. Su šio legendinio trenerio vardu visuomet bus asocijuojamos Kauno „Žalgirio“ pergalės, anuomet dar nelaisvai Lietuvai reiškusios kur kas daugiau nei tik sportą, o vėliau ir Lietuvos rinktinės sugrįžimas į pasaulio krepšinio elitą – virš garbingiausių pakylų vėl kylanti Trispalvė, jaudinusi milijonus širdžių. Reiškiu nuoširdžią užuojautą Vlado Garasto artimiesiems, jo bendražygiams ir auklėtiniams bei visai Lietuvos krepšinio bendruomenei“, – sakoma premjerės I. Ruginienės užuojautoje.
Prezidentas Gitanas Nausėda pažymėjo, kad V. Garastas – lietuvių tautos stiprybės simbolis, o tamsiais okupacijos metais „Žalgirio“ laimėjimai vienijo tautiečius.
„Vlado Garasto vardas neatsiejamas ne tik nuo didžiausių Lietuvos krepšinio pergalių, jis yra ir mūsų tautos stiprybės simbolis. Trenerio V. Garasto vadovaujamas Kauno „Žalgiris“ buvo daugiau nei tik nuostabi krepšinio komanda. Tais okupacijos metais „Žalgirio“ pergalės vienijo Lietuvos žmones, skatino jų tautinį pasididžiavimą, laisvės troškimą, brandino nacionalinę savimonę. Kiekviena V. Garasto vadovaujamų lietuvių pergalė prieš sovietų armijos klubą būdavo ir moralinė Lietuvos pergalė, stiprino tautos pasitikėjimą savo jėgomis, artino politines išsivadavimo pergales“, – sakė prezidentas.
Šalies vadovas pažymėjo, kad V. Garasto dėka ne tik buvo pasiektos istorinės Lietuvos krepšinio pergalės – iki ir po nepriklausomybės atkūrimo. V. Garasto lyderystė, atsidavimas, pedagogo išmintis ir gebėjimas įkvėpti augino ne tik talentingus sportininkus, bet ir tikrus Lietuvos patriotus. V. Garasto gyvenimas ir darbai paliko gilų pėdsaką Lietuvos sporto istorijoje ir Lietuvos žmonių širdyse.
Prezidentas reiškia užuojautą velionio artimiesiems, V. Garasto auklėtiniams ir bendražygiams, visai Lietuvos krepšinio ir sporto bendruomenei.
„Kartu su legendiniu treneriu išeina dalis mūsų krepšinio istorijos, tačiau V. Garasto palikimas, lietuviams jo įkvėpta pergalinga dvasia – krepšinio aikštelėje ir už jos ribų – gyvuos amžinai“, – sakė šalies vadovas.
Užuojautą pareiškė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas, pavadinęs krepšinio trenerį viena ryškiausių šalies sporto asmenybių.
„Vladas Garastas priklausė tai kartai žmonių, kurie padėjo Lietuvos krepšinį paversti ne tik sportu, bet ir svarbia mūsų valstybės tapatybės dalimi. Jis buvo išskirtinė asmenybė, savo darbu, talentu ir atsidavimu ugdžiusi ne tik sportininkus, bet ir visą Lietuvos krepšinio kultūrą“, – sakė Seimo vadovas.
Naujausi komentarai