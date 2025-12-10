„Gargždai“ susitvarkė su kėdainiečiais, tačiau į kitą Citadele KMT etapą nepateko

Tiesa, šios rungtynės kėdainiečiams jau nieko nelėmė, nes pastarieji dar praėjusią savaitę užsitikrino pirmąją vietą Citadele KMT pirmajame etape ir dėl patekimo į finalo ketvertą kausis su Klaipėdos „Neptūnu“.
Savo ruožtu Tomo Rinkevičiaus auklėtiniams pergalė taip pat jau nebuvo reikšminga, mat Utenos „Juventus“ krepšininkai ketvirtojo kėlinio Gargžduose metu nusileido Šiaulių „Šiaulių“ ekipai (85:93), šitaip gargždiškiams nepalikdami net teorinių šansų patekti į kitą etapą.
Galiausiai pirmajame Citadele KMT etape komandos išsirikiavo taip: „Nevėžis – Paskolų klubas“ užėmė aukščiausiąją vietą, Kęstučio Kemzūros auklėtiniai liko antri, o „Šiauliai“ ir „Jonava Hipocredit“ pasidalijo atitinkamai trečiąją ir ketvirtąją vietas. „Gargždai“ liko paskutinėje vietoje ir į kitą etapą neprasibrovė.
Rungtynės prasidėjo Tylerio Petersono šou, kuris svečių ekipai leido užtikrinčiau pradėti susitikimą – 12:3. Savo ruožtu gargždiškiai pro šalį svaidė tolimus metimus bei nebrangino kamuolio ir net tris minutes nepralaužė Laimono Eglinsko kariaunos gynybos. Visgi tuomet Karolis Giedraitis ir Darylas Doualla ėmėsi iniciatyvos ir netrukus persvėrė rezultatą šeimininkų naudai – 21:18. Kėdainiečiai atsakė 5:0 spurtu, bet Deivido Gailiaus metimas su pirmojo kėlinio sirena atstatė pranašumą – 26:23.
Antrąjį ketvirtį komandos pradėjo išlaikydamos skirtumą, tačiau rungtyniaudamos labai nerezultatyviai, mat kėlinio viduryje skaičiai švieslentėje buvo pakitę itin neženkliai – 33:30. Tiesa, tuomet Nojus Mineikis per 20 sekundžių pelnė penkis taškus, o svečių puolimas sustojo – 42:32. Per paskutines tris kėlinio minutes abu treneriai aikštelėje pakeitė po net keturis žaidėjus, tačiau jie iš žaidimo prametė kone viską, o „Gargždai“ išlaikė rungtynių kontrolę – 46:34.
Po ilgosios pertraukos abi ekipos grįžo susitvarkiusios savuosius taikiklius ir žengė koja kojon – 54:43. Visgi tuomet T. Rinkevičiaus lietuviai smeigė tris tritaškius ir susikrovė rekordinę persvarą – 66:49. JD Muila kartu su Ignu Vaitkumi bandė sugrąžinti intrigą, bet Jalonas Pipkinsas turėjo kitokių planų – 71:54. Kėlinio pabaigoje kėdainiečiai taškų nebepelnė, o šeimininkai pradėjo stipriai triuškinti varžovus – 76:54.
Per paskutines 10 minučių svečiai jau nebesiplėšė, nors kėlinio viduryje Ethano Chargoiso metimas šiek tiek sušvelnino rezultatą – 65:81. Visgi kėlinį dar kartą sėkmingiau užbaigė šeimininkai, o Tado Augustausko tolimas šūvis pakėlė ant kojų visus sirgalius – 90:72.
Šeimininkus akistatoje į pergalę vedė savo karjeros naudingumo balų rekordą pagerinęs ir dvigubą dublį surinkęs K. Giedraitis. Gynėjas į komandos kraitį pridėjo 14 taškų (3/6 dvit., 1/4 trit., 5/7 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 11 rezultatyvių perdavimų ir 27 naudingumo balus.
„Nevėžiui – Paskolų klubui“ neužteko ir neblogo E. Chargoiso pasirodymo, kuris surinko 11 taškų (5/8 dvit., 1/2 baud.), 7 atkovotus kamuolius ir 17 naudingumo balų.
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 15, Karolis Giedraitis ir Nojus Mineikis po 14, Paulius Petrilevičius 13, Darylas Doualla ir Deividas Gailius po 9, Martinsas Meiersas 6.
„Nevėžis– Paskolų klubas“: Tyleris Petersonas 14, Ignas Vaitkus 12, Ethanas Chargoisas 11, Nedas Montvila 10, Trentas Mclauglinas ir Jonas Zakas po 6.
Naujausi komentarai