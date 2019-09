Geros žinios NBA gerbėjams: per sezoną televizija rodys 200 rungtynių

Pagal sutartį, kiekvieną sezoną Lietuvos, Latvijos ir Estijos žiūrovams bus parodyta daugiau nei 200 NBA rungtynių tiesiogiai, kartu su įspūdingiausių akimirkų rinkiniais, apžvalgomis, interviu, internetui bei mobiliesiems įrenginiams pritaikytu turiniu. Partnerystė apima ne tik rungtynių transliacijas, bet ir „NBA TV“ bei „NBA League Pass“.

Žiūrovai per „TVPlay Sports“ kanalus ir didžiausią vaizdo transliacijų platformą internetu „TVPlay Premium“ galės stebėti tiesiogines rungtynių transliacijas, įskaitant 48 savaitgalio rungtynes, kurios bus lygos „NBA šeštadienių“ ir „NBA sekmadienių“ Europos iniciatyvos dalis.

Be to, krepšinio gerbėjai galės stebėti iki 7 reguliaraus sezono rungtynių per savaitę, NBA atkrintamųjų kovas, Kalėdoms skirtas šventines rungtynes, „Visų žvaigždžių“ savaitgalį, Konferencijų finalus, NBA Finalo seriją.

Mažiausiai vienos rungtynės per savaitę bus transliuojamos per TV6 kanalą – vieną iš nemokamų „All Media Baltics“ (toliau AMB) kanalų. Papildomai septynios tiesioginės rungtynės kas savaitę bus rodomos „NBA TV“ kanalu, kurį galės matyti „TVPlay Home“ bei „TVPlay Premium“ klientai.

Be to, AMB žiūrovams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje pateiks įspūdingiausias dienos rungtynių akimirkas per savo skaitmenines ir mobiliesiems įrenginiams pritaikytas platformas kartu su siūlomais „NBA League Pass“ paketais su nuolaida. Krepšinio gerbėjams bus sudarytos geriausios galimybės sekti NBA, įskaitant ir lietuvius žaidėjus.

„NBA yra populiariausia ir prestižiškiausia krepšinio lyga pasaulyje, pritraukianti geriausius žaidėjus iš viso pasaulio, įskaitant didžiausius talentus iš Lietuvos ir Latvijos. Džiaugiamės užmezgę šią išskirtinę partnerystę su NBA ir tikimės, kad žiūrovams Baltijos šalyse suteiksime unikalią žiūrėjimo patirtį visose platformose. Nuo spalio 22 d. krepšinio gerbėjai galės mėgautis plačiausia NBA sklaida“, – sakė Jan Wykrytowicz, AMB grupės Pay TV Baltics generalinis direktorius.