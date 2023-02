Į lentelės viršūnę tempia ir krepšininkų patirtis

„Pas juos patirties – nors vežimu vežk. Galva, protas, patirtis. Mažeikių „M Basket“ komanda susistygavo ir dabar jie demonstruoja solidų krepšinį“, - prieš mačą vertindamas varžovus konstatavo Vytautas Pliauga.

„Žalgirio“ dublerių vairininkas tiksliai įvardino Mažeikių komandos ginklus, tačiau jų neutralizuoti jaunieji žalgiriečiai nesugebėjo. 88:71 – tokiu rezultatu Kaune dominavo svečiai iš Žemaitijos.

Didelės LKL rungtynių patirties sukaupusio Karolio Guščiko vedami mažeikiškiai iki ilgosios pertraukos susikrovė dviženklę persvarą, kurią trečiajame ketvirtyje padidino iki 19 taškų (63:44).

Nors žalgiriečiai prieš lemiamą atkarpą smarkiai nukirpo deficitą (52:63), tačiau arčiau nei per 10 taškų nebepriartėjo.

Mažeikių ekipos gretose išsiskyręs K. Guščikas per 32 minutes pelnė 28 taškus (11/17 dvit., 1/1 trit., 3/5 baud.). Be to, jo sąskaitoje - 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 32 naudingumo balai.

Jokūbas Rubinas nugalėtojams pridėjo 14 taškų (6/8 dvit., 5 rez. perd.), Karolis Babušis (2/7 dvit., 2/4 trit.) ir Šarūnas Valunta (5/9 dvit., 5 rez. perd.) po 13. Buvęs Vilniaus „Ryto“ lyderis Simas Jasaitis pelnė 12 taškų (3/7 dvit., 2/5 trit., 8 atk. Kam.). Kitas garsus „Ryto“ puolėjas Artūras Jomantas surinko 11 naudingumo balų, pelnydamas 4 taškus, atkovodamas 4 kamuolius ir atlikdamas 4 rezultatyvius perdavimus.

„Pagal tai, kaip Simas save prisižiūri, nesistebiu, kad jis nenusileidžia jaunimui. Jis ir Artūras Jomantas duoda didžiulės naudos ne tik ant parketo, bet ir komandos rūbinėje“, - savo veteranus gyrė D. Dimavičius.

„Pirmose dviejose rungtynėse nesusitvarkėme su jų atkovotais kamuoliais, greitu puolimu ir agresyvia gynyba. Vėluodavome stoti į dvikovas. Šįsyk mes buvome kovingesni ir atletiškesni“, - dėstė „Mažeikių“ treneris.

Šeimininkams daugiausia įmetė Gytis Nemeikša 21 (4/6 dvit., 3/5 trit., 7 atk. kam., 30 naud.), Liutauras Lelevičius 18 (3/6 trit.), Motiejus Krivas 15 (4/9 dvit., 9 atk. kam., 4 blok., 25 naud.).

Nepaisant nesėkmės jaunieji žalgiriečiai 7bet-NKL pirmenybėse rikiuojasi treti, su 19 pergalių ir 8 pralaimėjimais nusileisdami tik „Telšiams“ ir Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ (po 23 pergales). Mažeikiškiai su 17 pergalių kvėpuoja į nugarą lyderių trejetui.