 Į Tubelį taikosi du Eurolygos klubai

Į Tubelį taikosi du Eurolygos klubai

2026-05-18 12:58 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno „Žalgiryje“ debiutavęs Ąžuolas Tubelis pateko į dviejų turtingų Eurolygos klubų taikinį, praneša Izraelio žiniasklaida.

Ąžuolas Tubelis
Ąžuolas Tubelis / P. Peleckio/BNS nuotr.

Ą. Tubelio sutartis su „Žalgiriu“ galioja ir kitais metais, todėl išpirka būtų taikoma tik 2027-ųjų vasarą.

Anot „Sport5“, žalgiriečiu domisi Tel Avivo „Hapoel“ ir Pirėjo „Olympiakos“ klubai. Teigiama, kad Izraelio klubas Ą. Tubelį įsigytų už beveik 1 mln. eurų. Vis dėlto šiose varžybose dėl talentingo žalgiriečio favorite matoma „Olympiakos“ komanda.

Debutiniame Eurolygos sezone 24-erių žaidėjas per vidutiniškai 23 minutes rinko 12,1 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 12,7 naudingumo balo vidurkius.

Šiame straipsnyje:
Ąžuolas Tubelis
krepšinis
Žalgiris
Hapoel
Olympiakos

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Komentarai

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Bronislovas
na jo ziurekit tipo zalgirio lyderis grigonis isejo is zalgirio,ir kur jis kazkur suolo gale,isejotoks pangosas gal kazka girdejot,tubeliui tik nereik eiti i olimpiakosa ,sedes ant suolo ir is lyderio liks luzeris kaip ir visi iseje is zalgirio,,o daug bande ir javtokas ir jankunas ir lekavicius ir kiek jie tuose klubuose prabuvo na daugiausia metus,vienintelis Saras state tuos visus grandus i vieta,todel ir laimejo ewrolyga 4 kartus,,,
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