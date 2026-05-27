Įsibėgėjusio vidutinioko jėgą pajuto ir „Neptūnas“

Uteniškiai žengė pirmąjį žingsnį link LKL, kurią remia „Betsson“, finalo. Laimono Eglinsko kariauna svečiuose 96:83 (25:20, 26:14, 19:18, 24:28) įveikė Klaipėdos „Neptūną“ ir pusfinalio serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0. "Juventus" perėmė namų aikštės pranašumą – antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje.
Ši pergalė yra pirmoji per „Juventus“ istoriją pusfinalio etape. Iki šiol penkissyk šį etapą pasiekusi komanda jame pralaimėjo visus 13 mačų.
Rungtynes uostamiestyje geriau pradėjo svečiai iš Utenos, kurie iškart primetė sau palankų žaidimo ritmą. „Juventus“ krepšininkai demonstravo stabilų puolimą ir greitai susikrovė nedidelį pranašumą. „Neptūnas“ stengėsi neatsilikti, tačiau po pirmųjų dešimties minučių turėjo susitaikyti su 5 taškų deficitu – pirmasis ketvirtis baigėsi rezultatu 20:25 pirmaujant uteniškiams.
Antrajame kėlinyje aikštelės šeimininkų gynyba visiškai subyrėjo, o „Juventus“ puolimo mašina įgavo dar didesnį pagreitį. Svečiai užtikrintai realizavo savo progas, o „Neptūno“ puolimas strigo, komandai sunkiai sekėsi rasti priešnuodžių varžovų spaudimui. Iki ilgosios pertraukos Utenos ekipa susikrovė solidžią persvarą – 51:34.
Po ilgosios pertraukos klaipėdiečiai greit blykstelėjo, bet tuomet žaidimo tempas nusistovėjo. Klaipėdiečiai nežymiai pagerino savo puolimą, tačiau gynyboje jiems ir toliau nepavyko visiškai neutralizuoti varžovų. „Juventus“ išlaikė saugų atstumą prieš lemiamą ketvirtį. Prieš paskutines 10 minučių svečiai pirmavo 18 taškų skirtumu – 70:52.
Galiausiai uostamiesčio klubui taip ir nepavyko kardinaliai pakeisti mačo eigos ir kabintis į pergalę – ją iš Klaipėdos išsivežė užtikrintą žygį atkrintamosiose tęsiantys „Juventus“ vyrai.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 18, Martynas Pacevičius 10, Arnas Velička, Rihardas Lomažas, Harrisonas Cleary ir Aurimas Majauskas po 9, Karlis Šilinis 6.
„Juventus“: Hassanas Diarra 20, Paulius Valinskas ir Lukas Uleckas po 17, Ivanas Vranešas ir Šarūnas Beniušis po 12,
„Neblogai laikėmės savo plano. Momentais jį koregavome, žaidėjai taip pat sureaguodavo teisingai. Išklausymas rungtynių metu neblogai veikė. Tai leido laimėti. Mūsų ir buvo tokia užduotis – atimti jų tritaškius, neleisti įsimėtyti. Kontroliavome jų blogą pataikymą “, - dėstė Laimonas Eglinskas.
„Labai prasta pirmoji pusė, per didelė varžovų persvara. Mūsų prastas pataikymas prisidėjo, bet aš labiau žiūriu į gynybą. Atidavėme tiek greitų atakų, nes nepataikėme metimų. Tačiau turime prisitaikyti: jei nepataikai, turi greičiau grįžti į gynybą”, - dėstė „Neptūno“ treneris Gediminas Petrauskas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)