Istorija pasikartojo: uteniškių barjerą peržengęs „Lietkabelis“ – KMT finalo ketverte

Panevėžio „Lietkabelis“ dar sykį eliminavo Utenos „Juventus“ atkrintamųjų serijoje ir užsitikrino vietą Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketverte.
Nenado Čanako auklėtiniai namuose 81:68 (14:9, 18:20, 22:17, 27:22) pranoko uteniškius, panaikino 3 taškų deficitą ir bendru rezultatu 154:144 triumfavo ketvirtfinalio serijoje.
Skaičiuojant nuo 2020-2021 m. sezono įvairiuose LKL, kurią remia „Betsson“, ar Citadele KMT atkrintamųjų etapuose šioms ekipoms tai buvo jau aštuntoji tarpusavio akistata. Per šį laikotarpį „Juventus“ kol kas nė sykio nepavyko pranokti „Lietkabelio“.
„Lietkabelis“ tapo paskutiniuoju vasario 21-22 dienomis Šiauliuose vyksiančio finalo ketverto dalyviu. Panevėžiečiai pusfinalyje sudarys porą su Vilniaus „Rytu“, o kitoje dvikovoje susirungs praėjusių metų finalininkai – Kauno „Žalgiris“ ir Klaipėdos „Neptūnas“.
Panevėžio komandai tai bus jau dešimtasis Citadele KMT finalo ketvertas paeiliui. Šioje turnyro stadijoje panevėžiečių nėra buvę tik sykį – 2016-aisiais, kuomet varžybos vyko finalo aštuoneto sistema ir „Lietkabelis“ buvo eliminuotas ketvirtfinalyje.
Nuostabų mačą šįsyk sužaidė Kristianas Kullamae. Estas pelnė 24 taškus (3/4 dvit., 5/7 trit., 3/4 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 5 kamuolius ir sukaupė 32 naudingumo balus. Pastarasis rodiklis per abu gynėjo sezonus Panevėžyje – rekordinis.
Solidų indėlį į pergalę įnešė Justas Furmanavičius, kurio sąskaitoje – 17 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, po 2 rezultatyvius perdavimus ir perimtus kamuolius bei 24 naudingumo balai.
Kiek ryškesnis pralaimėtojų gretose buvo Hassanas Diarra, pelnęs 15 taškų, atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 16 naudingumo balų.
Lemtingo mačo pradžia buvo itin atkakli, tačiau nerezultatyvi. Kiek arčiau tikslo po dešimties minučių buvo šeimininkai – 14:9. Tiesa, jau pirmajame ketvirtyje panevėžiečiai prarado Lazarą Mutičių.
Antrajame kėlinyje nuožmi kova tęsėsi ir toliau. Nedideliu pranašumu ilgiau disponavo panevėžiečiai, nors trumpam į priekį buvo išsiveržę ir Kęstučio Kemzūros vyrai. Prieš ilgąją pertrauką serijoje tvyrojo lygybė, kadangi trijų taškų persvarą turėjo „Lietkabelis“ – 32:29.
Kiek labiau Panevėžio klubo naudai svarstyklės ėmė krypti komandoms sugrįžus iš rūbinių. Trečiojo kėlinio pradžioje panevėžiečiai pirmąsyk nutolo dviženkliu skirtumu (41:31). Uteniškiai kelissyk buvo apkarpę deficitą, tačiau geresnes pozicijas prieš paskutiniąsias dešimt minučių turėjo namų komanda – 54:46.
Laikas seko, o „Juventus“ atsilikimas niekaip nemažėjo. Veikiau priešingai, per pusę kėlinio panevėžiečiai dar labiau tvirtino pergalės pamatus (70:54). Laisva pavara per likusį laiką link pergalės nuriedėjęs „Lietkabelis“ galiausiai pasiekė triumfą ketvirtfinalyje.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 24, Justas Furmanavičius 17, Fardawsas Aimaqas 11, Paulius Danusevičius 9, Dovis Bičkauskis 8.
„Juventus“: Hassanas Diarra 15, Erikas Venskus 11, Paulius Valinskas ir Malikas Johnsonas po 10, Šarūnas Beniušis 7, Ivanas Vranešas 6.
