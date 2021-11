J. Zdovcas: vienintelė mūsų išeitis – neleisti varžovams įmesti 70 taškų

Treneris juokauja keičiąs batus, kojines, apyrankes, tačiau galiausiai viskas atsiremia į vieną tiesą, kurią pripažįsta visi.

„Mes turime dirbti, – po pastarojo pralaimėjimo Madride apibendrino „Žalgirio“ strategas Jure Zdovcas. – Prieš dvi dienas mūsų komunikacijos žmogus atėjo ir pasakė, kad negali būti blogiau. Ir pažiūrėkite, kas nutiko. Visada gali būti blogiau. Bet vėlgi: dirbti, dirbti, dirbti ir viskas susitvarkys.“

„Žalgiris“ prieš pat kelionę į Madridą sužinojo, kad dėl traumos negalės žaisti Joshas Nebo. Amerikietis susižeidė čiurną paskutinėje treniruotėje Kaune, tačiau vis tiek vyko su komanda į Madridą, o žinia apie jo negalėjimą dalyvauti rungtynėse buvo paskelbta tik likus kelioms valandoms iki jų.

Tai – jau trečias dėl traumos iškritęs aukštaūgis, po Joffrey Lauvergne’o ir Pauliaus Jankūno. Taip Marekas Blaževičus Ispanijos sostinėje tapo pagrindiniu „Žalgirio“ centru.

„Marekui tai – didelė galimybė, – sakė Zdovcas. – Aš esu treneris, todėl matau daug silpnų vietų, kur jis turi patobulėti, bet jis kovojo, jam nebuvo lengva su tokiais dideliais vaikinais. Tai tikrai vienas iš pozityvių dalykų šiandien.“

Gerų ženklų strategas įžvelgė ir gynyboje, tačiau apskritai čia slovėnas yra nubrėžęs aiškią liniją – negalima praleisti daugiau nei 70 taškų.

„Nesvarbu, kad jie įmetė daug taškų, gynyboje turėjome gerų momentų, kai kurios rotacijos buvo geros, – sakė Zdovcas. – Taip, turėjome problemų baudos aikštelėje, pralaimėjome didžiąją dalį kovų, kai tereikia sugriebti kamuolį, bet kažkodėl to nepadarome.Puolime radome šiokį tokį ritmą, bet žaidėjai turi suprasti, kad net „Real“ komanda, kurioje kai kurie žaidėjai yra vyresni, lėtesni, praleidžia tik 70 taškų. Jeigu mes praleistume tiek, jau būtume iškovoję 2-3 pergales. Tai – ne tik gynyba, viskas susiję. Be puolimo, be kontrolės, be varžovams suteiksime daugiau galimybių pelnyti taškus.“

„Tą patį sakau ir žaidėjams: kartais, kai varžovai pelno taškus, mes lyg niekur nieko grįžtame į puolimą, – tęsė Zdovcas. – Mes turime daryti viską, kad varžovai nepermestų 70 taškų. Mums tai – vienintelė išeitis.“

Per vieną iš minutės pertraukėlių Zdovcas garsiai riktelėjo komandai, kad ji čia atvažiavo laimėti, o ne pasižaisti. Kodėl žaidėjams reikia tai priminti?

„Nematau jų veide emocijų, kad jie norėtų atiduoti papildomai pastangų, – apie savo auklėtinius kalbėjo Zdovcas. – Negali laimėti nė vienų išvykos rungtynių, jeigu neduosi kažko daugiau. Namie gal gali išlikti, bet išvykoje turi duoti papildomą kontaktą, žaidimą kūnu į kūną. Tai mane ir erzina.“

Kad ir kaip stipriai nukraujavo, „Žalgiris“ užtikrintai šaudė iš toli (13/31 tritaškiai) ir ketvirtojo kėlinio pradžioje priartėjo iki 72:75. „Real“ tada spurtavo 11:3 ir nutolo nepavejamai – 86:75.

„Aš tikrai tikiu, kad nepaisant visko, mes galime laimėti, – sakė Zdovcas. – Sužaidėme solidžias rungtynes, visą laiką atsilikome keliais taškais, reikėjo tik juos nubausti. Bandėme, bet galiausiai puolime buvome truputį nervingi, o gynyboje pritrūko koncentracijos.

Žaidėjams sakiau, kad varžovai įmetė per daug, tas akivaizdu. Kas kartą, kai mes pelnydavome taškus, atsipalaiduodavome gynyboje. Tas mane labiausiai skaudino. Tik priartėjame ir gynyboje atsipalaiduojame arba padarome nesąmones. Buvo ir gerų dalykų, tik nepakankamai, kad laimėtume.“