Karšta R. Javtoko vasara – ir darbams, ir tėvystės rūpesčiams

Kitų metų strategijos plano sudarymas, praeito sezono "Žalgirio" klubo komandų rezultatų apibendrinimas ir analizė (be pagrindinės, kauniečiai turi dar dvi ekipas – Nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniaujantį "Žalgirio" dublerių kolektyvą bei Regionų krepšinio lygoje žaidžiančią "Žalgirio-3" ekipą).

Be to – naujų žaidėjų paieška ir tradicinė komandiruotė į Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) vasaros stovyklas.

"Žalgirio" sporto direktorius ir klubas intensyviai dairosi po žaidėjų rinką, nes turi rasti pamainą išeinantiems lyderiams. Vidurio puolėjas Brandonas Daviesas jau paskelbė apie sutartį su "Barcelona", puolėjas Aaronas White'as renkasi tarp Eurolygos ir NBA klubų, gynėjas Nate'as Woltersas už išpirką gali persikelti į Tel Avivo "Maccabi". Tikėtina, kad Kaune neliks ir pusę sezono žaidusio puolėjo Deono Thompsono bei kai kurių lietuvių.

Greta darbo užduočių R.Javtokas turi ir malonesnių – šeiminių rūpesčių. Kovo mėnesį žmona Vilma jam padovanojo ketvirtą atžalą.

– Ar jau baigėte visą šventimų maratoną? – paklausėme R.Javtoko.

– Tradiciškai su komanda švenčiame iškart po paskutinių sezono rungtynių. Dabar jau legionieriai išskrido namo, tai daugiau vakarėlių nebus.

Pirmiausia žaidėjų rinkoje apsiperka turtingi Eurolygos klubai, o mūsų taktika lieka ta pati: ieškome dar nepastebėtų ar savo potencialo dar neatskleidusių krepšininkų.

– Šiemet LKL finale "Žalgiris" nesutiko deramo "Ryto" komandos pasipriešinimo. Ar atkaklioje kovoje laimėti žiedai neatrodytų vertingesni?

– Kuo mažesnė tikimybė laimėti, tuo pergalė saldesnė, bet kiekvienas vertina individualiai. Jei Pauliui Jankūnui tai jau 13-as čempiono žiedas, jis vertina vienaip. Vaikinai, kuriems šis pasiekimas pirmasis, džiaugiasi labiau. Svarbiausia, kad įvykdėme sezono tikslą.

– Būdamas žaidėju laimėjote net 9 LKL čempiono žiedus. Pagal šį rodiklį Lietuvoje nusileidžiate tik P.Jankūnui. Kaip sporto direktorius pasiekėte antrą šalies čempiono titulą. Kada džiaugėtės labiau: ar būdamas žaidėjas, ar dabar?

– Reakcija skirtinga. Dabar man tai labiau viso kolektyvo sunkaus darbo įvertinimas. Džiaugiuosi komandos, kolegų sėkme.

– Šį sezoną daug kalbėta apie milžinišką krūvį, tekusį žalgiriečiams. Komanda sužaidė per 80 oficialių rungtynių. Tiek pat, kiek NBA klubai per visą reguliarųjį sezoną. Tik, skirtingai nei NBA, jūsų komanda dar ir intensyviai darbuojasi per treniruotes. Ar jums pačiam per ilgą karjerą teko atlaikyti tokius krūvius?

– Sąžiningai: nesu skaičiavęs. Rungtynės pačios savaime nėra blogai. Krepšininkams visada labiau norisi rungtyniauti, nei treniruotis. Bet kai susideda tokie krūviai, o vasarą dar laukia rinktinė, tada mūsų sezonas turbūt tampa net ilgesnis nei NBA. Be to, jau žinome, kad kitą sezoną mačų Eurolygoje dar padaugės. Mums teks gerokai pasukti galvą, kaip protingai paskirstyti krūvius. Į tai atsižvelgsime ir formuodami komandą.

– Jei reiktų pažymiu įvertinti komandos sezoną ir savo paties darbą, kokį parašytumėte?

– Jei prieš sezoną būtų pasakę, kad laimėsime LKL ir pateksime į Eurolygos "Top 8", būčiau atsakęs: ne, norime daugiau. Bet žinant visas aplinkybes, traumas, biudžetus, sakyčiau, kad pažymys turi būti teigiamas. Dešimtuko rašyti negalėčiau, nes neiškovojome Karaliaus Mindaugo taurės.

– Ne paslaptis, kad formuoti komandą ateinančiam sezonui pradėjote dar nesibaigus šiam. Kiek šiuo metu esate atlikę darbų?

– Kai kurių žaidėjų sutartyse numatytos išpirkos iki tam tikros datos, todėl dar negaliu atsakyti, ar jie jomis nepasinaudos. Kol nėra parašų, to procento kol kas negaliu įvardyti. Manau, kad vertinant visas tris klubo komandas, kartu ir jaunimo, darbų dar neįpusėjome.

– Jau dabar aišku, kad pagrindinę ekipą paliks 3 ar 4 legionieriai, todėl turėsite dairytis jiems tinkamos pamainos. Kuris iš nuostolių yra skaudžiausias, kurį kompensuoti bus sunkiausia?

– Kai yra čempioniška sudėtis, su bet kuriuo žaidėju atsisveikinti sunku. Akivaizdu, kad didžiausius žingsnius į priekį pas mus žengė B.Daviesas. Stipriai pasitempė ir A.White'as, ir keli kiti vaikinai. Kita vertus, gali būti, kad jiems rasime gerą pamainą, ir tada nuostoliai neatrodys dideli. Viskas priklausys nuo to, ką rasime į jų poziciją.

– Pataisykite, jei klystu, bet rinkoje paklausiausi – aukštaūgiai. Už centimetrus mokama papildomai. Matyt, šioje pozicijoje ir bus sunkiausia konkuruoti su turtingesniais klubais?

– Kalbant apie kainas, nepasakyčiau, kad "centrai" – brangiausi. Geras įžaidėjas taip pat daug kainuoja. Viską lemia meistriškumas. Natūralu, kad pirmiausia žaidėjų rinkoje apsiperka turtingi Eurolygos klubai, o mūsų taktika lieka ta pati: ieškome dar nepastebėtų ar savo potencialo iki galo dar neatskleidusių krepšininkų, su jais dažniausiai sudarome dvejų metų sutartį ir bandome užsiauginti gerą žaidėją. Tai rizikinga, nes niekada nežinai, ar naujokas pakils į norimą lygį.

– B.Daviesą turėjo pakeisti Belgrado "Partizan" lyderis Jockas Landale'as, tačiau vėliau lyg ir iškilo papildomų klausimų dėl išpirkos. Kokia situacija dėl šio 23-ejų metų 211 cm ūgio milžino?

– Kaune jo dar nėra, bet darome viską, kad jis čia būtų.

– Kasmet "Žalgirio" direktorius Paulius Motiejūnas, jūs vykstate į NBA vasaros stovyklas. Ar ir šiemet dairysitės papildymo už Atlanto?

– Planuoju vykti drauge su mūsų skautu. Kaip ir kasmet, ieškosime ko nors naujo, įdomaus. Tolesni žingsniai priklausys nuo to, ką ten pamatysime.

– Ar konkuruoti dėl potencialių naujokų su turtingesniais klubais jums padeda tai, kad beveik visi legionieriai iš "Žalgirio" išeina gerokai pakėlę savo rinkos vertę?

– Be abejo, ir ne tik šis faktorius. Tai ir treneris, ir puiki arena, ir sirgaliai, ją užpildantys. Apskritai yra nedaug vietų Europoje, kurios krepšiniu prilygtų Kaunui. Žaidėjams svarbu viskas. Galbūt kažkas domina ir Madrido "Real", bet krepšininkai supranta, kad nuėjęs į tokį klubą gali ir uždusti – konkurencija ten didžiulė, o norint tobulėti reikia turėti trenerio pasitikėjimą, daug žaidimo minučių. Galbūt tai lengviau gauti Kaune. Kartais geriau rinktis ne kažkiek didesnę šios dienos sutartį, o kur kas didesnes ateities perspektyvas.

– Vienas didžiausių "Žalgirio" aruodų, iš kurio galite pasiimti krepšininkų pagrindinei ekipai – jaunimo komanda ir skolinti žaidėjai. Bene ryškiausiai praėjusį sezoną spindėjo Klaipėdos "Neptūnui" atstovavęs puolėjas Gytis Masiulis, išrinktas geriausiu jaunuoju LKL sezono krepšininku, bei vidurio puolėjas Martinas Gebenas, tapęs didele jėga po Utenos "Juventus" ekipos krepšiu. Kokios šių jaunuolių perspektyvos?

– Paskolintų žaidėjų darbas šį sezoną mus tikrai džiugino, bet yra ir daugiau pavardžių pačiame "Žalgiryje". Kol kas nenorime pernelyg kažko girti, kad vaikinai neatsipalaiduotų, išlaikytų didžiulę motyvaciją. Aišku, kad jie visi rimtai pretenduos į pirmąją komandą.

– Kaip vertinate dublerių komandos, patekusios ir į Eurolygos jaunių finalo etapą, ir į NKL atkrintamąsias varžybas, bet neiškovojusios medalių, sezoną?

– Jaunimo darbą atspindi ne tiek varžybų rezultatai, kiek talentų ugdymas. Kita vertus, dublerių rezultatus teko kažkiek aukoti dėl pagrindinę komandą užgriuvusių traumų. Jaunimo lyderiai buvo reikalingi vyrų ekipai. Tiek vaikinų, tiek trenerio Manto Šerniaus darbas mus tenkina, tad, jei neįvyks didelių netikėtumų, treneris tęs darbą toliau.

– Žalgiriečiai jau išsiskirstė atostogų ir mėgaujasi dalykais, kurių negalėjo sau leisti sezono metu. Ar klubo sporto direktorius per vasarą taip pat galės prisiminti savo laisvalaikio pomėgius, kuriems neužtekdavo laiko?

– Kol kas darbo turiu užtektinai. Liepos mėnesį bus pora laisvesnių savaičių, tad su šeima atsipūsime sodyboje arba Lietuvos paplūdimiuose. Kažkur toliau važiuoti sudėtinga, nes turime mažą vaiką, todėl ši vasara bus skirta darbui ir tėvystės rūpesčiams.