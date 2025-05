Kauno „Žalgiris“ – Eurolygos jaunių turnyro čempionas

Rungtynių pradžioje Kajus Mikalauskas pelnė 5 taškus ir atliko perdavimą Dominyko Daubario tritaškiui – 10:7. Italai išnaudojo savo 220 cm ūgio vidurio puolėją Luigi Suigo ir persvėrė rezultatą – 12:18. Nuo suolo pakilęs Dominykas Grunkis rinko 6 taškus, 5 pridėjo Majus Bulanovas – 25:31.

Nepaisant M.Bulanovo tritaškio, Milano ekipa nutolo 28:40. Tada D.Grunkis dukart prasiveržė po krepšiu, o po K.Mikalausko ir Dovydo Buikos tritaškių rezultatas tapo lygus – 42:42. K.Mikalauskas dar vienu tritaškiu ir D.Daubaris gražiu judesiu po krepšiu išvedė „Žalgirį“ į priekį 47:44, bet į Iljos Kuručo dėjimą tuo pačiu atsakė ir L.Suigo – 49:51.

„Žalgiris“ trečiąjį kėlinį pradėjo 6 minučių atkarpa 13:2, per kurią M.Bulanovas taikliai atakavo iš toli, o I.Kuručas pelnė 6 taškus ir perėmė 2 kamuolius – 62:53. M.Bulanovo ir K.Mikalausko tritaškiai po 30 minučių žaidimo leido pirmauti 69:64.

M.Bulanovo tritaškis ir D.Buikos metimas nuo lentos augino skirtumą iki 10 taškų – 74:64. Italai priartėjo iki vieno metimo (76:74), bet tada I.Kuručo ir D.Buikos tritaškiai vėl artino kauniečius pergalės link – 84:76. Rungtynių pabaigoje D.Buika ir K.Mikalauskas realizavo baudų metimus, įtvirtinusius „Žalgirio“ triumfą Abu Dabyje – 89:81.

„Žalgiris“: K.Mikalauskas 20 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 2 per. kam.), M.Bulanovas 19 (3 per. kam.), I.Kuručas 15 (9 atk. kam., 3 per. kam.), D.Buika 12 (8 atk. kam., 4 rez. perd.), D.Grunkis 11 (7 rez. perd.), D.Daubaris 6 (8 atk. kam.), M.Brnovičius 4, I.Štombergas 2 (2 blk.), M.Barzdaitis 0.

„EA7 Emporio Armani“: A.Lonati 26 (3 per. kam.), L.Suigo 21 (11 atk. kam., 4 rez. perd.), D.Garavaglia 13 (7 rez. perd.).