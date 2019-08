Krepšininkas P. Jankūnas: apie duoną, langus ir rinktinę

Krepšininko Pauliaus Jankūno karjera Lietuvos vyrų rinktinėje artėja prie dvidešimtmečio. Per tuos metus reprezentacinėje Lietuvos ekipoje kaunietis ragavo ir šilto, ir šalto, ir saldaus, ir aitraus. Per rungtynes su serbais praėjusį pirmadienį kairiarankis 35 metų puolėjas visiems įrodė, kad parako turi dar daug. Atakavęs be klaidų kaunietis įmetė 13 taškų ir surinko 18 naudingumo balų, Lietuvos ekipoje šiuo rodikliu nusileisdamas tik Jonui Valančiūnui.