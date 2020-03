Krepšinio pabaigtuvės – kabinetuose

Nepritarė tik "Šiauliai"

Varžybas jau nutraukė Lietuvos krepšinio lyga (LKL) ir Nacionalinė krepšinio lyga (NKL).

LKL valdybos (ją sudaro visų klubų atstovai ir lygos vadovai – prezidentas Remigijus Milašius bei generalinis direktorius Romualdas Brazauskas) posėdyje už tai, kad dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių 2019–2020 m. LKL čempionatas būtų nutrauktas, balsavo Vilniaus "Rytas", Panevėžio "Lietkabelis", Klaipėdos "Neptūnas", Utenos "Juventus", Prienų "CBet", Pasvalio "Pieno žvaigždės", Alytaus "Dzūkija" ir Kėdainių "Nevėžis".

Prieš buvo "Šiauliai", susilaikė Kauno "Žalgiris".

Pozicijai, kad galutinė komandų rikiuotė būtų oficialiai patvirtinta pagal rezultatus po reguliaraus sezono 24-ojo turo, pritarė dauguma klubų.

Nuostoliai – neišvengiami

"Svarbiausia – žmonių sveikata, gyvybės. Negalime tuo rizikuoti. Per vienerias LKL rungtynes arenoje gali būti nuo 1 500 iki 5 000 ar net 10 tūkst. žiūrovų. Taip atsiranda galimybė plisti virusui. Jeigu toliau tęstume čempionatą be žiūrovų, vis tiek arenose būtų apie 60–80 žmonių, nes kitaip rungtynės negalėtų vykti. Nemanome, kad laikinai sustabdyti varžybas būtų racionali išeitis, nes, mūsų manymu, koronaviruso problema neišsispręs per tris ar keturias savaites", – kalbėjo LKL prezidentas R.Milašius.

Jis pripažino, kad sprendimas nutraukti čempionatą lygai skaudus finansiškai.

"Ką dabar turime savo sąskaitoje, su tuo ir liksime, daugiau neturėsime. Stoja rėmėjų parama, reklama, televizijos transliacijos. Reikės žiūrėti, kaip išleisti darbuotojus atostogų. Viskas taip pat, kaip kitose įmonėse", – teigė R.Milašius.

Atlyginimų tema – skaudi

"Dėl atlyginimų bandysime kažkaip tartis. Galbūt kai kurie rėmėjai iš dalies pratęs finansavimą. Kai jokios veiklos nėra, ar kas nors moka algą? Ieškosime individualių sprendimų", – sakė "Juventus" klubo prezidentas ir vyriausiasis treneris Žydrūnas Urbonas.

Tačiau Utenos ekipos puolėjo Vytauto Šulskio ir "Lietkabelio" žaidėjo Gabrieliaus Maldūno nuomonės apie LKL sprendimą – kitokios.

"Valstybėje renginiai sustabdyti kol kas dviem savaitėms, o ne iki birželio, kai mums baigiasi LKL sezonas. Taip drastiškai nutraukti čempionatą – negerai. Žmonės turi įsipareigojimų, paskolų, skaičiuoja savo šeimų biudžetus", – portalui Basketnews.lt pareiškė "Juventus" krepšininkas.

"Buvome pasiruošę žaisti be žiūrovų, bet net neklausė žaidėjų nuomonės, ką daryti", – piktinosi Panevėžio klubo puolėjas.

Nemanome, kad laikinai sustabdyti varžybas būtų racionali išeitis, nes koronaviruso problema neišsispręs per tris ar keturias savaites.

Čempionai išsiskirstė

"Žalgirio" klubas nutarė leisti žaidėjams ir treneriams neribotam laikui palikti komandą. Krepšininkai galės ir toliau individualiai treniruotis.

Leidimas galios, kol bus atnaujintas Eurolygos turnyras. Tikimasi, kad tai įvyks ne anksčiau nei balandžio 11-ąją.

"Skaičiuojame nuostolius, manau, kad susidarys milijonai. Tačiau prioritetas – žaidėjų, trenerių, žiūrovų sveikata, – tvirtino "Žalgirio" klubo direktorius Paulius Motiejūnas. – Tokios sudėtingos situacijos sutartyse su krepšininkais neapibrėžtos. NBA klubai paskelbė, kad algų nemokės. Būtų logiška, kad ir pas mus atlyginimai būtų suspenduoti, nes klubas negaus pajamų. Vis dėlto ši situacija – ypatinga, ieškome optimalių sprendimų."

Gali kilti ginčų

Teisininkas Antanas Paulauskas, pasidalijęs mintimis apie galimus žaidėjų ir klubų konfliktus po LKL sprendimo, abejoja, ar šiuo atveju galima remtis force majeure aplinkybe.

Be to, jis iškėlė kelis klausimus, į kuriuos teks atsakyti, jeigu kils klubų ir žaidėjų teisinių ginčų. Pavyzdžiui, ar tikrai klubai prarado objektyvią galimybę sumokėti žaidėjams už likusią sezono dalį, ar tikrai LKL čempionato nutraukimas buvo vienintelė galima išeitis, juolab kad ją pasirinko patys klubai?

"Ar klubų su žaidėjais sudarytos garantuotos sutartys (angl. guaranteed contract – red. past. ) neapėmė tokios aplinkybės, jos sukeltų padarinių atsiradimo rizikos?" – svarstė A.Paulauskas.

NKL irgi balsavo

NKL vykdomasis komitetas, nusprendęs nutraukti šios lygos čempionatą (jame varžėsi penkiolika klubų), irgi pareiškė vadovavęsis force majeure situacija Lietuvoje dėl koronaviruso pandemijos.

Galutinė komandų rikiuotė nustatyta pagal kovo 13-osios rezultatus. Už tai balsavo dešimt NKL vykdomojo komiteto narių, du susilaikė, vienas buvo prieš ir vienas balsavo už tai, kad čempionatas būtų stabdomas dviem savaitėms, o atkrintamosios varžybos vyktų iki dviejų pergalių.

Tad NKL čempione tapo pirmoje vietoje esanti Marijampolės "Sūduva-Mantinga" (32 pergalės ir 7 pralaimėjimai), tarp prizininkų – "Telšiai" (31 ir 8, 2-oji vieta) ir "Šilutė" (27 ir 12, 3-ia vieta). Kauno "Žalgirio-2" ekipa – penkta (20 ir 18).

Moterys dar žais?

Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) globojamos Moterų krepšinio lygos čempionatas sustabdytas laikinai.

Šiuo metu A divizione pirmauja Vilniaus "Kibirkštis-MRU" (11 pergalių, 0 pralaimėjimų), toliau rikiuojasi Kauno "Aistės-LSMU" (8 ir 2), Klaipėdos "Neptūnas" (4 ir 7), "Šiauliai" (4 ir 7) ir Vilniaus "Kibirkštis-VKM" (0 ir 11).

B divizione rungtyniauja dešimt komandų. Lyderė – Vilniaus "Svaja" (15 pergalių, 3 pralaimėjimai), įkandin žengia Kauno krepšinio mokykla "Žalgiris" (15 ir 3) bei Kauno "LSU-Aistės-2" (12 ir 6).

LKL

1. "Žalgiris" 22 2

2. "Rytas" 17 7

3. "Lietkabelis" 16 8

4. "Neptūnas" 14 10

5. "Juventus" 13 11

6. "CBet" 11 13

7. "Pieno žvaigždės" 8 16

8. "Šiauliai" 7 17

9. "Sintek-Dzūkija" 6 18

10. "Nevėžis" 6 18