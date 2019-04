Kuo greičiau pamiršti norimas vakaras: toks sutrikęs „Žalgiris“ šį sezoną nebuvo

Blogos naujienos yra tos, kad Stambulo „Fenerbahče“ triuškinamai laimėjo ir nepanaudodama visų ginklų. Du svarbiausi ekipos žaidėjai – Kostas Sloukas ir Janas Vesely – buvo savo pačių šešėlyje, bet tai nesutrukdė „Fenerbahče“ laimėti 76:43.

„Žalgiris“ kelis kartus šį sezoną skendo varžovų gynybose ir pirmiausia akyse iškyla sausio mėnesio dvikova Stambulo „Ulker Sports“ arenoje. Tada „Žalgiris“ buvo be Leo Westermanno ir Antano Kavaliausko, o Deonas Thompsonas žaidė tik pirmąsias rungtynes po traumos, ir kauniečiai pralaimėjo „Fenerbahče“ krepšininkams 61:78.

Šį kartą pasiteisinimų traumomis ar netektimis nėra ir negali būti. „Fenerbahče“ nuo pirmųjų rungtynių minučių atrodė labiau užtikrinta savimi ir geriau suprantanti, ką nori padaryti aikštėje.

Reguliariojo sezono nugalėtojai privertė blogiausias sezono rungtynes sužaisti visą „Žalgirio“ priekinę liniją – Brandonas Daviesas (3 taškai, 1/6 metimai, -1 naudingumo balas), D. Thompsonas (1 taškas, 0/3 metimai, 4 klaidos, -4 naudingumo balai) ir Antanas Kavaliauskas (2 taškai, 3 klaidos, -8 naudingumo balai) rinko minusinius naudingumo balus nepaisant to, kad prieš juos dažniausiai net nestovėjo didžiausia „Fenerbahče“ grėsmė.

J. Vesely rungtynes pradėjo nuo suolo, bet per 50 sekundžių susirinko dvi pražangas, ir vėl ilgam prisėdo. Iš viso jis žaidė vos mažiau nei 10 minučių ir per jas susirinko 4 pražangas.

Nicolo Melli taip pat greitai gavo dvi asmenines pražangas ir anksti sėdo ant suolo, bet kai „Žalgiris“ nesugebėjo tuo pasinaudoti (1/6 dvitaškiai pirmajame kėlinyje), tapo aišku, kad laukia ilgas vakaras.

Abejonė „Žalgirio“ veiksmuose matėsi nuo pirmųjų minučių. B. Daviesas vienoje pirmųjų atakų, gavęs kamuolį baudos aikštelėje, sudvejojo ir neatakavo iš karto, įstrigo rankų miške ir metė beviltišką metimą. Dar po kelių atakų jis rėžėsi į dviejų varžovų sieną.

Bet kada, kai „Žalgirio“ aukštaūgiai gaudavo kamuolį baudos aikštelėje, prieš juos išdygdavo keturios rankos – „Fenerbahče“ nuostabiai dvigubindavo gynybą baudos aikštelėje ir „Žalgirio“ priekinė linija ją bandė įveikti pernelyg primityviai. Tai baigdavosi klaidomis žingsniuojant arba lipant į medį.

Net tada, kai, atrodo, viskas buvo padaroma, metimai iš po krepšio neįkrisdavo, kaip nutiko Kavaliauskui pirmojo kėlinio pabaigoje.

Visgi tokių situacijų buvo per mažai. Jeigu pirmajame kėlinyje „Žalgiris“ dar sugebėjo kelis kartus sėkmingai įvesti kamuolį į baudos aikštelę, tai po to net ši užduotis tapo praktiškai neįgyvendinama. Leo Westermannas kelis kartus klydo perduodamas kamuolį aukštaūgiams, „aukštai-žemai“ sužaisti nepavyko ir Aaronui White’ui su B. Daviesu, kai kamuolys taip pat skriejo į užribį, o per vieną ataką, kai D. Thompsonas liko prieš kur kas žemesnį Bobby Dixoną, kamuolys net neatkeliavo iki žalgiriečio.

„Puolime mums trūko aštrumo, – po mačo sakė D. Thompsonas. – Su kamuoliu nesielgėme atsargiai, o „Fenerbahče“ yra labai gerai besiginanti komanda, labai kieta komanda, ir žaisdamas su ja turi būti susikaupęs 40 minučių.

Akivaizdu, kad neišnaudojome savo privalumų puolime. Turime atakuoti tada, kai reikia.“

Susikalbėjimo puolime trūkumas buvo akivaizdus per vieną iš atakų trečiajame kėlinyje. L. Westermannas parodė A. White’ui, kad šis turėtų išeiti iš kairiojo aikštės kampo, amerikietis tada skėstelėjo rankomis, tarsi klausdamas, kur jam bėgti, ir liko stovėti kampe. Ataka baigėsi netaikliu metimu.

„Žalgiris“ pataikė 16 metimų iš 47 (34 proc.) ir tai buvo blogiausias sezono pasirodymas šiuo aspektu. Mažiau metimų (15) per visą klubo istoriją jie buvo pataikę tik dukart.

„Man labai gaila, kad turėjome daug laiko pasiruošti, ruošėmės 3-4 dienas, kas šioje sezono stadijoje yra labai retas atvejis ir kažkuriose situacijose mes nesupratome savo darbo: nesupratome jų stiprių rankų, kaip kuriose situacijose mes juos atakuosime ar stabdysime. O jei kažką susikūrėme, deja, prametėme“, – sakė treneris Šarūnas Jasikevičius.

Jis prisiėmė atsakomybę už tai, kad neparuošė komandos fizinei kovai. Anot stratego, tai buvo pagrindinė problema pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse.

„Turime prisiimti atsakomybę, ypač aš, kad neprivertėme žaidėjų suprasti, kad šiandien viską lems fizinis kontaktas, kuriuo mus „Fenerbahče“ tikrai pranoko, – sakė Š. Jasikevičius. – Momentais ne iki galo išaiškinome, kur galime juos nubausti.“

Anot D. Thompsono, kažkiek iš vėžių išmušti galėjo ir netolygus teisėjavimas. Pirmajame kėlinyje teisėjai abiejų komandų žaidėjams fiksavo menkiausius prisilietimus ir buvo sušvilpta 13 pražangų. Antrojo kėlinio pradžioje arbitrai švilpukus tarsi prarijo ir per pirmas 5 minutes buvo užfiksuota vienintelė pražanga. Po to švilpiama vėl buvo viskas – pražangos statant užtvaras ar kovojant dėl kamuolio: situacijose, kuriose įprastai tokių dalykų nebūna.

„Mes norime būti agresyvūs, bet sunku surasti liniją, kadangi atrodė, jog kiekvienas prisilietimas buvo traktuojamas kaip pražanga“, – sakė D. Thompsonas.

Kita vertus, tikrai ne pražangos nuskandino „Žalgirį“. K. Sloukas ir J. Vesely, įprastai kartu renkantys 23 taškus ir 7 rezultatyvius perdavimus, šįkart surinko 4 taškus ir 3 rezultatyvius perdavimus, bet ir be jų buvo, kam bausti „Žalgirį“.

Du B. Dixono tritaškiai antrajame kėlinyje perlaužė rungtynes, o serbų – Marko Guduričiaus ir Nikola Kaliničiaus – duetas baudė ir iš arti, ir iš toli.

„Mus išmušė su fiziniu žaidimu, – sakė A. Kavaliauskas. – Nepataikėme, neužėjome ant bangos, jie pataikė, pagavo žaidimą ir paskui buvo sunku tokią komandą pasivyti.“

„Žalgirio“ žaidime atsirado tokia dvejonė, kad geresni snaiperiai nusimesdavo kamuolius, kai galėjo atakuoti patys, o kamuolys strigdavo ten, kur nebuvo strigęs paskutinį mėnesį.

„Kiekvienas asmeniškai padarėme daug klaidų, vienas prieš vieną prasileidome, – sakė M. Grigonis. – Kai toks rezultatas, yra labai daug klaidų. Manau, kad turėsime ilgą video. Kiekvienas turime permąstyti šitas rungtynes, pasimokyti, užmiršti ir eiti toliau.“

„Žalgirio“ sutrikimą ir visišką išsibalansavimą geriausiai atspindi mačo pabaiga. Kai jau viskas buvo aišku, kai aikštėje lakstė antrieji penketai, žalgiriečiams vis tiek buvo sunku užpulti. Paskutinius rungtynių taškus jie pelnė ketvirtojo kėlinio viduryje. Po to buvo pramesti 3 metimai ir suklysta 6 kartus. „Žalgiris“ mačą baigė penkiomis iš eilės klaidomis (!), o iš viso suklydo 23 sykius. Tai – šio sezono klubo rekordas.

„Turime 48 valandas atsigauti ir suprasti, kad tikrai yra vietų, kur juos nubausti, – sakė Š. Jasikevičius. – Sąžiningai negalvoju, kad mes daug ką keisime, ir kad jie daug ką keis. Mano žaidėjų įtikinimas turi būti geresnis ir žaidėjai turi priimti geresnius sprendimus.“

Antradienį trūko visko ir 43 taškai bei 27 naudingumo balai geriausiai tai iliustruoja. Tai – blogiausi visų laikų „Žalgirio“ rodikliai Eurolygoje.

„Jie gerai ginasi, bet mes neįmetėme (kamuolio į baudos aikštelę) ir daug kartų nematėme (komandos draugų), – sakė M. Grigonis. – Norite išgirsti, kad „Fenerbahče“ žaidžia labai super? Gerai žaidžia, bet manau, kad ir mes galime su jais gerai žaisti.“

„Žalgiris“ šį sezoną jau parodė, kad gali atsitiesti. Ketvirtadienį jie turės dar vieną progą tai pademonstruoti.