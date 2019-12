L. Dončičius patyrė traumą

Slovėną praradusi Dalaso ekipa sekmadienio naktį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mače namuose 118:122 (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10) nusileido Majamio „Heat“ (19-7) krepšininkams.

Pirmajame kėlinyje sužaidus vos pusantros minutės L. Dončičius veržėsi į kairiąją pusę, darė dvižingsnį ir užmynė ant „Heat“ gynėjo Kendricko Nunno kojos, taip netinkamai pasukdamas čiurną. Skausmo apimtu veidu „Mavericks“ lyderis dar bandė atmesti kamuolį komandos draugams, tačiau jį perėmė varžovai.

L. Dončičius kelis sykius pašokinėjo ant sveikosios kojos ir atsigulė tarp rungtynes stebėjusių žiūrovų. Galiausiai arbitrai sustabdė rungtynes, o Dončičius patraukė į rūbinę.

Iki tol L. Dončičius per minutę ir 40 sekundžių buvo pelnęs vienintelius 2 komandos taškus (0/1 trit., 2/2 baud. met.), atkovojęs bei praradęs po kamuolį.

Po pirminių tyrimų paaiškėjo, kad Dončičius patyrė vidutinio sunkumo čiurnos patempimą. Kol kas dar nėra aiškų, kiek laiko be krepšinio praleis slovėnas.

Nors liko be savo lyderio, „Mavericks“ kovojo viso susitikimo metu ir pridėto laiko pabaigoje, kai per 3 minutes nepavyko pelnyti nė taško, nusileido varžovams. „Heat“ per minėtą laiką sukūrė spurtą 8:0.

„Heat“ ekipai pergalę atnešė Jimmy Butleris, kuris aikštelėje praleido 43 minutes, pelnė 27 taškus (7/16 dvit., 1/6 trit., 10/12 baud. met.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 ir perėmė vieną kamuolį, du sykius suklydo ir tiek pat kartų pažeidė taisykles.

Pergalę šventusi „Heat“ rungtynėse vertėsi vos su 8 krepšininkais, kai „Mavericks“ naudojosi 11 žaidėjų paslaugomis.

„Mavericks“: Timas Hardaway 28, Kristapas Porzingis 22 (14 atk. kam.), Jalenas Brunsonas 18 (3/6 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Maximilianas Kleberis 17.

„Heat“: Jimmy Butleris 27 (7 rez. perd.), Tyleris Herro 19 (6 atk. kam.), Bamas Adebayo 18 (11 atk. kam., 10 rez. perd.), Kelly Olynykas 17 (3/4 trit., 8 atk. kam.), Kendrickas Nunnas 13 (3/6 trit., 6 atk. kam.).