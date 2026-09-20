Laimėjęs „Žalgiris“ apkartino „Neptūnui“ sezono atidarymą

Rungtynėms „Žalgiryje“ neregistruoti buvo Deividas Sirvydis, Sabenas Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
Ąžuolas Tubelis ir Jonas Valančiūnas rezultatyviai atidarė rungtynes (9:6), nors po Henri Drello tritaškio „Neptūnas“ persvėrė rezultatą 10:9. Komandos žengė šalia, Mindaugas Girdžiūnas leido išlaikyti lygybę (18:18), o po pirmojo kėlinio kauniečiai turėjo tik trapų pranašumą – 20:18.
Skirtumą žalgiriečiai po truputį didino – Maodo Lo pataikius dvitaškį, ekipas skyrė 5 taškai – 31:26. Marekas Blaževičius ir Edgaras Ulanovas išnaudojo savo progas, o po aukštaūgio baudų skirtumas tapo jau dviženklis – 37:26. Tiesa, Einaras Tubutis su M.Girdžiūnu deficitą aptirpdė – 34:40.
Arnas Butkevičius, Ą.Tubelis stabilizavo „Žalgirio“ situaciją (50:38), nors atsaką paruošė E.Tubutis bei M.Echodas. Nepaisant klaipėdiečių bandymų artėti, juos „Žalgiris“ atrėmė, saugojo dviženklę persvarą, o Sterlingas Brownas dar smeigė tritaškį – 61:48.
Išsigelbėjimui klaipėdiečiai turėjo dar kėlinį, tačiau jį svečiai atidarė atkarpa 5:0. Persvara pirmąsyk rungtynėse pasiekė 15 taškų ribą (66:51), o Elvarui Fridrikssonui dėjimu atsakė J.Valančiūnas, dar rinkęs lengvus taškus ir baudomis – 70:56.
C.Edwardsas bei S.Brownas galutinai žlugdė aikštės šeimininkus (78:56), o likusios 6 minutes menkai keitė situaciją.
„Neptūno“ gretose žibėjo E.Fridrikssonas, pelnęs 17 taškų (4/6 trit.), atlikęs 6 perdavimus bei rinkęs 18 naudingumo balų. Tuo tarpu Yannickui Frankei diena buvo juoda – 2 taškai, 1 iš 8 metimai ir -2 naudingumo balai jo kraityje.
„Žalgiryje“ dominavo aukštaūgiai: J.Valančiūnas rinko 12 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir turėjo 19 naudingumo balų, Mareko Blaževičiaus sąskaitoje – 15 taškų, Ąžuolo Tubelio – 11.
„Neptūnas“: Elvaras Fridrikssonas 17 (6 rez. perd.), Mindaugas Girdžiūnas 11, Henri Drellas 10, Einaras Tubutis 8, Martynas Echodas 7 (7 atk. kam.).
„Žalgiris“: Marekas Blaževičius 15 (6 atk. kam.), Jonas Valančiūnas 12 (7 atk. kam.), Sterlingas Brownas 13 (4/6 trit.), Ąžuolas Tubelis 11, Edgaras Ulanovas 9.
(be temos)