Lietuviai nugalėjo tituluotus varžovus

Varšuvoje (Lenkija) vykstančiame pasaulio čempionate mūsų šalies vyrų ekipa (Evaldas Džiaugys, Rokas Jocys, Aurelijus Pukelis ir Ignas Vaitkus) D grupėje nugalėjo visus varžovus: 21:14 – belgus, 22:20 – brazilus, 17:16 – Amerikos vicečempionus puertorikiečius ir 21:15 – olimpinius vicečempionus prancūzus.
Šiandien mūsiškiai dėl bilieto į pusfinalį susikaus su latviais arba Naujosios Zelandijos atstovais.
Moterų rinktinė (Kamilė Nacickaitė-van der Horst, Gabrielė Šulskė, Giedrė Labuckienė ir Justina Miknaitė) D grupėje 19:17 įveikė 2025 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojas kanadietes, 12:21 neatsilaikė prieš 2023 m. pasaulio vicečempiones prancūzes ir 14:16 – prieš ukrainietes, 21:11 nugalėjo 2025 m. Azijos vicečempiones japones ir pateko į aštuntfinalį.
Vakar lietuvės žaidė su 2025 m. Europos vicečempionėmis azerbaidžanietėmis.
Rezultatai
Lietuva–Puerto Rikas 17:16. E. Džiaugys 9 taškai (8 atkovoti kamuoliai), A. Pukelis 6 (1/1 dvitaškių), I. Vaitkus 2 (5 rezultatyvūs perdavimai), R. Jocys 0.
Lietuva–Prancūzija 21:15. R. Jocys (1/1 dvitaškių, 2 atkovoti kamuoliai) ir E. Džiaugys (4 atkovoti kamuoliai) po 7 taškus, A. Pukelis 4, I. Vaitkus 3 (2 rezultatyvūs perdavimai).
Lietuva–Ukraina 14:16. K. Nacickaitė-van der Horst 7 taškai (2/9 dvitaškių), G. Labuckienė 3 (4 atkovoti kamuoliai), G. Šulskė ir J. Miknaitė po 2.
Lietuva–Japonija 21:11. G. Šulskė 8 taškai, G. Labuckienė 7 (4 atkovoti kamuoliai), K. Nacickaitė-van der Horst 6 (3 rezultatyvūs perdavimai), J. Miknaitė 0 (6 atkovoti kamuoliai).
Naujausi komentarai