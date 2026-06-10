Masiulis po antrosios pergalės prieš „Juventus“: Kaune viskas prasidės nuo nulio

„Sveikinimai žaidėjams ir mūsų sirgaliams, kurių susirinko tikrai gausiai – girdėjome juos, smagu buvo. Manau, kad visi žaidėjai rimtai pažiūrėjo į tas rungtynes – norėjome išlaikyti tą fiziškumą, aktyvų tempą ir pirmi du kėliniai davė tą toną. Susikrovėme persvarą ir vėliau pavyko ją išsaugoti. Džiaugiamės iškovoję antrą pergalę, bet žinome, kad reikia dar vienos, tai Kaune bus 0-0 rezultatas ir vėl turėsime ateiti į rungtynes su tokiu pačiu nusiteikimu“, – kalbėjo strategas.
T. Masiulis atsakė ir į klausimą apie rungtynių planą.
„Visų pirma, bėgti į greitą puolimą. Tikrai norime palaikyti aukštą tempą, greitajame puolime nemažai susimetėme iš baudos aikštelės. Turime žmonių, kurie gali bėgti. Poziciniame krepšinyje irgi turime persvarą po krepšiu ir norime ją išnaudoti. Tikrai neblogai šiandien tai pavyko“, – pridėjo T. Masiulis.
Trečiosios finalo serijos rungtynės Nemuno saloje įvyks jau šį penktadienį.
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