 Naujoko indėlio Ispanijoje "Neptūnui" nepakako

Naujoko indėlio Ispanijoje "Neptūnui" nepakako

2026-01-22 00:54
Zigmas Jurevičius

Klaipėdos „Neptūno“ naujokas Karlis Šilinšas sužaidė naudingai, bet jo indėlis nepadėjo iškovoti pergalės. Europos taurės varžybose klaipėdiečiai patyrė apmaudų pralaimėjimą Ispanijoje. 

Naujoko indėlio Ispanijoje "Neptūnui" nepakako
Naujoko indėlio Ispanijoje "Neptūnui" nepakako / bcneptunas.lt nuotr.

Pergalingo metimo paskutinę sekundę pareikalavusiose varžybose nusileista  Manresos „Baxi“ – 96:97 (24:22, 29:24, 20:16, 23:35).

Dvikovą sėkmingiau pradėjo L. Olinde vedami šeimininkai (7:5). Manresos klubas ir toliau tęsė sėkmingą atkarpą puolime, kai po dviejų tolimų metimų skirtumą padidino iki 6 taškų (13:7). Ketvirčiui perėjus į antrąją dalį, uostamiesčio krepšininkai stabilizavo žaidimą bei po atkarpos 0:7 pirmą kartą išsiveržė į priekį (15:17). Kėlinį taikliu tolimu metimu atšokus uždarė A. Velička (22:24).

Antrajame ketvirtyje į žaidimą sėkmingai įsiliejo D. Tarolis, po kurio geros atkarpos klaipėdiečiams pavyko nutolti (29:34). Kuomet atrodė, kad „Neptūnas“ perima rungtynių kontrolę, šeimininkai atkuto ir po kelių rezultatyvių atakų susigrąžino turėtą pranašumą (37:35). Vis tik pajūrio ekipai atsirišo tolimi metimai – M. Girdžiūnas smeigė tris, o A. Velička – vieną tritaškį ir pajūrio ekipa išėjo ilsėtis būdama priekyje (46:53).

Antroji rungtynių pusė prasidėjo taikliu tolimu D. Tarolio šūviu ir klaipėdiečiai pirmą kartą pasiekė dviženklį pranašumą (46:56). D. Ocampo auklėtiniams ir toliau nesisekė užpulti prieš kibią „Neptūno“ gynybą, tuo tarpu pajūrio komanda smaginosi puolime ir po 8 taškų iš eilės nutolo iki 16 (48:64). Vis tik „Baxi“ sugebėjo dar kartą atsigauti – spurtas 9:0 ir iš uostamiesčio ekipos turėtos triuškinamos persvaros liko tik 7 taškai (62:69). Likusį laiką sėkmingiau sužaidęs „Neptūnas“ prieš lemiamą 10-ties minučių kovą susikrovė dviženklį pranašumą (62:73).

Ketvirtasis ketvirtis klaipėdiečiams prasidėjo labai blogai: M. Girdžiūnas buvo nubaustas technine, o V. Kozys nesportine pražanga ir Katalonijos klubas labai greitai rezultatą išlygino (74:74). Aikštelėje prasidėjo arši dvikova – nei vienai, nei kitai komandai nepavykdavo pasiekti labiau apčiuopiamo pranašumo. Penktąjį tritaškį smeigęs M. Girdžiūnas trumpam buvo vėl išvedęs į priekį svečius, bet šeimininkai greitai susigrąžino turėtą persvarą (84:81). Kurį laiką komandos keitėsi taikliais baudų metimais, tačiau likus žaisti 1 minutę Z. Watermanas smeigė tritaškį, kuris padėjo išsiveržti į priekį klaipėdiečiams (90:91). Į toliau sekusį taiklų „Baxi“ tolimą šūvį taikliomis baudomis atsakė tas pats Z. Watermanas (93:93). Likus žaisti kiek mažiau nei 7 sekundes, Z. Watermanas pataikė trečiąjį savo tritaškį ir dar kartelį išvedė į priekį uostamiesčio krepšininkus (95:96). Tačiau, tai nebuvo pabaiga – pergalingą metimą šeimininkams pataikė L. Olinde (97:96).

Klaipėdiečiams naujokas K. Silinšas įmetė 8 taškus ir atkovojo 5 kamuolius. Šis aukštaūgis sezoną pradėjo Turkijoje, kur atstovavo Trabzono „Medical Park“ klubui. Turkijos lygoje jo indėlis buvo kuklus - per 9 minutes įmesdavo po 4 taškus, atkovodavo po 1 kamuolį ir rinkdavo 3,3 naudingumo balo.

Klaipėdos „Neptūnas“: A. Velička 25 (11 rez.perd.), M. Girdžiūnas 21 (5/8 trit.), D. Tarolis 16 (6 atk.kam.), Z. Watermanas 11 (4 atk.kam.), Aurimas Majauskas 9.

Manresos „Baxi“: L. Olinde 24 (9 atk.kam.), P. Oriola 14 (7 atk.kam.), R. Obasohanas ir K. Akobundu-Ehiogu – po 11.

Šiame straipsnyje:
Europos taurė
Klaipėdos Neptūnas
Manresos Baxi

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
jis
ar jie kada laimės apskritai??? Smaukosi visas varžybas ir sprendimą palieka pabaigai... kažkoks pridvėsęs tas mūsų Neptūnas, laikas permainoms.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų