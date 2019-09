Naujose Vilniaus „Ryto“ aprangose – sostinės žemėlapio kontūrai

Namų mačus „Rytas“, kaip ir pernai, žais juodomis, o išvykose į aikštę išbėgs baltos spalvos aprangomis.

„Ryto“ direktorius Rolandas Jarutis teigė, kad Vilniaus simboliai naujose komandos aprangose yra tik dalis duoklės, kurią klubas atiduoda miestui ir miestiečiams.

„Esame Vilniaus komanda. Šį sezoną tai deklaruojame labai garsiai ir aiškiai. Ir ne tik Vilniaus žemėlapio kontūrais ant aprangų. Komandos sudėtyje turime sostinės krepšinio aikštelėse ir salėse augusio jaunimo. Su miesto savivaldybe ir dvejomis stipriausiomis miesto krepšinio mokyklomis vystome „Ryto“ jaunimo krepšinio piramidę. Prisijungsime prie miesto lauko krepšinio aikštelių atnaujinimo“, – pasakojo R. Jarutis.

Klubo vadovas tikisi, kad šie komandos žingsniai neliks nepastebėti vilniečių.

„Klubo, miesto ir miestiečių santykis yra abipusis. Esu tikras, kad mūsų dėmesys Vilniui paskatins vilniečius palaikyti mus ir tuomet, kai laimime, ir kuomet mums nesiseka“, – sakė klubui vadovaujantis buvęs krepšininkas.

„Ryto“ aprangų dizainą kūręs klubo vizualinės komunikacijos ekspertas Tomas Kukta sako įkvėpimo sėmęsis vartydamas įvairius Vilniaus žemėlapius.

„Vilnius – urbanistiškai viena neįprasčiausių ir margiausių sostinių Europoje. Miestas išsiskiria savo netaisyklingų formų gatvėmis, miestą per pusę skeliančia Neries upe, pastatų formomis – nuo įvairiaformių senamiesčio statinių iki taisyklingų miegamųjų rajonų daugiabučių. Be to, su gamta persipinančios betoninės miesto struktūros sukuria kontrastingą žemėlapio raštą, kurį ir panaudojome aprangų, klubo narystės kortelių, vizualinės komunikacijos dizainuose“, – teigė T. Kukta.

Šio sezono vilniečių aprangas pagamino bendrovė „AGO textile“.

Bilietais į pirmąsias „Ryto“ sezono rungtynes, vyksiančias „Jeep“ arenoje Vilniuje, prekiauja bendrovė „Tiketa“. Ištikimiausi Vilniaus „Ryto“ sirgaliai taip pat vis dar gali įsigyti ir klubo sezono narystes, leisiančias apsilankyti visuose komandos namų susitikimuose Lietuvos krepšinio lygoje, Karaliaus Mindaugo taurėje ir Europos taurėje (iš viso ne mažiau kaip 30 mačų viso sezono metu). Įsigyti jas bus galima iki rugsėjo 21 dienos. Sezono narysčių kainos svyruoja nuo 59 iki 199 eurų.

Kaip praneša krepšinio klubas, pigiausią narystę įsigijusiems sirgaliams vidutinė vieno apsilankymo varžybose kaina nesieks ir 2 eurų.