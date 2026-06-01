„Neptūno“ gretas papildė nauji rėmėjai

Ši įmonė, kartu su kitais partneriais, jau spėjo prisidėti ir prie puikios iniciatyvos, kai pirmose šio sezono ketvirtfinalio rungtynėse mūsų komandos sirgaliai mūvėjo dovanotus mėlynus marškinėlius ir šia spalva nudažė visą areną.
Klubo direktorius Martynas Mažeika džiaugiasi augančia „Neptūno“ bendruomene ir rėmėjų gretomis.
„Džiaugiamės augančiais ir stipriais partneriais, kuriems rūpi mūsų miesto komanda, – pabrėžė M. Mažeika. – Itin smagu, jog verslai prisideda ne tik finansine prasme, bet ir stiprindami „Neptūno“ bendruomenę, prisidėdami prie įvairių projektų, iniciatyvų ir veiklų. Būtent „SHIP-PS“ rodo didelį norą ir ryžtą būti viso to dalimi, už ką esame dėkingi.“
Tuo tarpu vadovė Inga Normantė antrino M. Mažeikai ir pabrėžė verslo svarbą sportui.
„Džiaugiamės, kad augantis verslas gali tapti aktyvia miesto bendruomenės dalimi ir prisidėti prie iniciatyvų, kurios vienija žmones. Partnerystė su Klaipėdos „Neptūnu“ mums yra prasmingas žingsnis palaikant sportą, miesto identitetą ir bendruomeniškumą. Tikime, kad toks bendradarbiavimas kuria vertę abiem pusėms – sportas įkvepia žmones judėti pirmyn, o verslas gali suteikti stabilų pagrindą augimui ir naujoms galimybėmis“, – sakė I. Normantė, „SHIP-PS“ CEO.
(be temos)
(be temos)