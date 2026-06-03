Pasaka Utenoje: „Neptūną“ palaužusi „Juventus“ pirmąsyk istorijoje žengė į finalą

Taip Utenos komanda pirmąsyk istorijoje žengė į LKL, kurią remia „Betsson“, finalą. Ten Laimono Eglinsko auklėtiniai susikaus su Kauno „Žalgiriu“.
„Neptūnas“ dėl bronzos kausis su Panevėžio „Lietkabeliu“. Tai klaipėdiečiams bus proga iškovoti ketvirtą bronzą istorijoje.
Karlis Šilinis susitikimo pradžioje neleido uteniškiams išsiveržti tolyn į priekį – 9:9. Vis tik Maxwellas Lewisas ir Hassanas Diarra smeigė po tritaškį (16:11), bet jiems atsakė ir Rihardas Lomažas su Mindaugu Girdžiūnu, tad apylygė kova tęsėsi – 17:18. Latvis rezultatą persvėrė klaipėdiečių naudai (19:18), tačiau pranašumo iki ketvirčio galo išsaugoti nepavyko – likus sekundei pataikė Šarūnas Beniušis – 25:23.
Antrą kėlinį „Juventus“ pradėjo užsivedusi ir po poros Eriko Venskaus tolimų šūvių pirmavo jau dviženkliu atstumu – 33:23. Spurtą tęsė Paulius Valinskas ir H.Diarra, tad svečių situacija tapo labai komplikuota – 37:23. Taškų pelnyti „Neptūnas“ neįstengė pusketvirtos minutės – šią atkarpą nutraukė R.Lomažo šūvis.
Nors priartėti pavyko (32:44), Lukas Uleckas ir M.Lewisas traukė į priekį savo komandą, o galiausiai uteniškiai ėmė triuškinti varžovus – 55:36.
Po didžiosios pertraukos skirtumas tarp ekipų tik augo (59:36), Šarūnas Beniušis smaginosi dėjimu, o geresnė „Neptūno“ atkarpa menkai keitė situaciją – 46:64. Tiesa, netrukus M.Lewisui skirta nesportinė pražanga, keturias susirinkęs jau buvo L.Uleckas, sėdęs ant suolo priverstinai. Šansus klaipėdiečiai naudojo (50:64), kol klysti neėmė Zane‘as Watermanas, o Gediminas Petrauskas užsidirbo techninę nuobaudą, kėliniui įpusėjus.
R.Lomažas rinko svarbius taškus klaipėdiečiams (61:73), o A.Majausko ir Z.Watermano dėka komandas skyrė jau tik 10 taškų – 65:75. Gerokai padėtį stabilizavęs ir puolime užsikūręs „Neptūnas“ po trijų ketvirčių atsiliko 70:78.
L.Uleckas realizavo tris baudas, o H.Diarra dar smeigė iš toli – 84:72. Taip šeimininkams pavyko kiek stabilizuoti padėtį, tiesa, apie save priminė ir M.Girdžiūnas – 77:84. P.Valinskas ir L.Uleckas atsakė gyvybiškai svarbiais taškais į varžovų krepšį (89:77), o R.Lomažui atsakė turėjo L.Uleckas – 93:84.
Liko 3 minutės, ketvirtą pražangą gavęs E.Šaulys leido M.Girdžiūnui rinkti svarbius lengvus taškus – 88:93. Šaltus nervus rodė dukart tritaškius smeigęs L.Uleckas, tuo tarpu R.Lomažas taiklus nebuvo ir „Juventus“ pirmavo jau 99:88. Galiausiai tašką rungtynėse padėjo P.Valinskas.
Utenos komandoje ryškiausias su 21 tašku, 5 atkovotais kamuoliais ir 6 rezultatyviais perdavimais buvo L.Uleckas. 18 taškų – P.Valinsko sąskaitoje.
„Neptūnui“ neužteko R.Lomažo 31 taško šou (9/18 metimai).
„Juventus“: Lukas Uleckas 21 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Paulius Valinskas 18 (8 rez. perd.), Maxwellas Lewisas 13, Hassanas Diarra 12 (8 kld.), Ivanas Vranešas 11 (7 atk. kam.).
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 31 (4/9 trit.), Mindaugas Girdžiūnas 14, Donatas Tarolis 13 (5 atk. kam.), Karlis Šilinis ir Arnas Velička – po 8.
(be temos)
(be temos)
(be temos)