Po iškovoto titulo – nauji „Žalgirio“ finalai

Sekmadienį Klaipėdoje tapę Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) laimėtojais, žalgiriečiai tos dienos vakarą paskyrė titulo šventimui, pirmadienį turėjo laisvą, o antradienį kibo į darbus ruošiantis artimiausiam Eurolygos mačui.

„Ryte susirinkome ir vienas kitam pasakėme, kad viskas baigėsi, pamirštame ir pradedame ruoštis kitoms rungtynėms, – dieną po laimėjimo prisiminė Edgaras Ulanovas. – Taip nuo pat ryto visi rimtomis nuotaikomis ir dirbo. Kaip po pralaimėjimų negali per ilgai liūdėti ir turi tai pamiršti, taip ir po pergalių negali per ilgai džiaugtis.“

Nieko kito vasario mėnesį kauniečiai ir negali planuoti. Eurolygoje kovojant dėl kiekvieno taško, titulų šventimai negali užsitęsti.

„Žalgiris“ ketvirtadienį Vitorijoje kovos su vietos „Baskonia“ ir taip pradės ketverių rungtynių seriją, per kurią bus žaidžiama su antroje turnyrinės lentelės pusėje esančiomis komandomis.

„Baskonia“ (9-15) turi tiek pat laimėjimų kaip „Žalgiris“, kitos savaitės varžovė, Milano „AX Armani Exchange“ (11-13) žengia devintoje vietoje, o kovo pradžioje per dvigubą savaitę laukia Maskvos srities „Chimki“ (10-14) ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (7-17) testai.

Visoms šioms komandoms „Žalgiris“ pirmajame Eurolygos rate pralaimėjo, tačiau dabar nebegali nusileisti.

Iki Eurolygos reguliariojo sezono pabaigos likus dešimčiai rungtynių, „Žalgiris“ tęsia atkrintamųjų varžybų medžioklę ir taškų barstymas būtų neatleistinas.

„Kiekvienos rungtynės bus tarsi kažkoks finalas. Viskas prasidės nuo rytojaus“, – mačo Vitorijoje išvakarėse tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė E. Ulanovas.

„Žalgiris“ pirmajame tarpusavio mače „Baskonia“ komandai nusileido 58:70, tačiau tai buvo, atrodo, prieš amžinybę – spalio pradžioje, pirmajame sezono mače. Įmetę 58 taškus, kauniečiai sužaidė nerezultatyviausias sezono rungtynes.

„Baskonia“ sezono pradžioje atrodė geriau – iš pirmų 10 mačų laimėjo 5 ir tuomet žengė devintoje vietoje, tačiau po to prasidėjo ne tokia sėkminga atkarpa.

Per kitas 14 rungtynių baskų krašto atstovai laimėjo vos 4 sykius ir dabar turnyrinėje lentelėje žengia žemiau „Žalgirio“.

Kauniečiai – priešingai, po devynių iš eilės pralaimėjimų sezono viduryje po to išsijudino ir per paskutines 9 dvikovas laimėjo šešis kartus.

„Atsirado pasitikėjimas puolime, žaidimas kažkoks geresnis, žinoma, pataikymas davė savo. Nors visada sakydavau, kad ir prie blogo pataikymo reikia mokėti laimėti, – sakė E. Ulanovas. – Tos kelios pergalės davė impulsą.“

„Žalgiris“ per šią devynerių rungtynių atkarpą pataiko 47,3 proc. tritaškių ir tai yra antras geriausias rezultatas lygoje. Per analogišką laikotarpį jie realizavo daugiau tritaškių (104, vid. 11,6 per rungtynes) nei per 15 rungtynių iki tol (101, vid. 6,7 per rungtynes).

Lyg tyčia, „Baskonia“ daugiausia problemų turi būtent su tolimų metimų taiklumu – su 33,1 proc. taiklumu Vitorijos krepšininkai Eurolygoje yra paskutiniai.

„Baskonia“ į Eurolygą sugrįžta po laisvos savaitės, kadangi praėjusią savaitę nedalyvavo Ispanijos Karaliaus taurės varžybose.

Anot E. Ulanovo, dėl to „Žalgiris“ tikisi „labai šviežios, labai agresyvios ir labai fiziškos komandos“, tačiau savų kozirių turi ir kauniečiai.

Sekmadienį KMT finale 80:60 pranokę „Rytą“, jie pasisėmė teigiamų emocijų, kurių trūko sezono pradžioje.

„Tokie vakarai įsimena visam gyvenimui, kai kuriems žaidėjams tai buvo pirmi titulai karjeroje, – sakė E. Ulanovas. – Labai svarbu. Net nepalyginsi, kai pralaimi finalą, ir kai laimi. Žinoma, tai suartina komandą, gali į viską žiūrėti paprasčiau. Ta pergalė turi mums duoti dar daugiau pasitikėjimo ir duoti pozityvų pliūpsnį.“