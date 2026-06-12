Po pergalės – Masiulio maudynės

Pergalę žalgiriečiai nusprendė pažymėti trenerio išmaudymu.
Vaizdo įraše, kuriuo pasidalinta feisbuke, matyti, kaip trenerių štabo nariai bei komandos krepšininkai neša T. Masiulį link vonios ir netrukus treneris atsiduria vandenyje. T. Masiulis visiškai nesipriešina, jo nuotaika po pergalės – tiesiog puiki.
„Žalgiris“ namie 95:77 (28:18, 22:21, 21:17, 24:21) įveikė Utenos „Juventus“ klubą.
Seriją žalgiriečiai laimėjo 3:0.
„Žalgiriui“ tai 26-asis titulas LKL istorijoje. Kauniečiai sezoną baigia, patirdami tik vieną pralaimėjimą per ištisus metus. Pastarąjį kartą taip nutiko 2012 metais.
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