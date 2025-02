Po pergalės serbų tvirtovėje – italo komplimentai auklėtiniams

Kauniečių sugrįžimas į Eurolygą po rinktinių pertraukos nudžiugino jų sirgalius. „Žalgirio“ krepšininkai jau be į NBA išvykusio Lonnie Walkerio ir dar be atvykusio naujoko Isaiah Wongo iškovojo 13-ąją pergalę per 27 turus ir sustiprino savo pozicijas lenktynėse dėl įkrintamųjų varžybų kelialapio.

Penkiais iš eilės pelnytais taškais dvikovą pradėjo Alenas Smailagičius, Arnas Butkevičius paleido taiklų tritaškį, o Sylvainas Francisco pasižymėjo šešiais taškais – 14:9. Tuomet penkis taškus surinko Deividas Sirvydis, o keturis pridėjo sėkmingai baudos aikštelėje žaidęs Laurynas Birutis – 23:22.

Pirmoje antrojo kėlinio pusėje dvitaškius realizavo D. Sirvydis, L. Birutis, Edgaras Ulanovas, Brady Manekas ir A. Smailagičius – 33:32. Du taškus pridėjo ir A. Butkevičius, A. Smailagičius švystelėjo tritaškį, o dviem tolimais metimais pirmą susitikimo pusę užbaigė S. Francisco – 44:43.

Po pertraukos keturis taškus įsirašė Ignas Brazdeikis, E. Ulanovas realizavo baudų metimus, o A. Smailagičius smeigė tritaškį iš kampo – 53:52. Bryantas Dunstonas realizavo baudos metimą, D. Sirvydis pelnė penkis taškus, o kėlinį tritaškiu užbaigęs S. Francisco pridėjo dar septynis – 67:60.

I. Brazdeikis smeigė tritaškį, metimu iš po krepšio ataką užbaigė A. Smailagičius, o S. Francisco pridėjo dar penkis taškus – 77:70. Dvikovos pabaigoje tris baudų metimus realizavo A. Butkevičius, o šešis taškus surinko ir pergalę įtvirtino B. Dunstonas – 86:80.

„Žalgiris“: S. Francisco 25 (6 atk. kam., 4 rez. perd.), A. Smailagičius 15 (2 per. kam.), D. Sirvydis 12, A. Butkevičius 8 (3 per. kam.), I. Brazdeikis 7 (4 rez. perd., 2 blk.), B. Dunstonas 7 (5 atk. kam.), L. Birutis 6, E. Ulanovas 4, B. Manekas 2, D. Giedraitis 0, D. Buika 0, M. Juzėnas 0.

„Crvena Zvezda“: F. Petrusevas 16, N. Nedovičius 14, J. Bolomboy’us 11.

„Labai saldi komandinė pergalė. Sakiau, kad esu svajotojas, kiekviena svajonė yra kelionė, kuri prasideda nuo pirmo žingsnis. Tai buvo mūsų pirmas žingsnis. Dabar turime išlaikyti tą patį mentalitetą ir daryti tai, ką sugebame geriausiai“, – dėstė A. Trinchieri.

Italas negailėjo komplimentų savo rezultatyviausiems žaidėjams.

"Alenas Smailagičius yra labai talentingas žaidėjas, turintis ir blogesnių, ir geresnių atkarpų. Šįkart jis buvo puikus. Kaip ir Sylvainas Francisco. Jis gali būti dar geresnis. Belgrade jam reikėjo žaisti daug minučių, todėl dėl nuovargio pasitaikė keletas klaidų", - aiškino "Žalgirio" strategas.

zalgiris.lt nuotr.