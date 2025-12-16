Rekordiškai tritaškiais tinklelį plėšiusios klaipėdietės davė pamokų „Aistėms-LSMU“

Prieš penkias dienas 16 tolimų dūrių smeigusios uostamiesčio krepšininkės tąkart pakartojo „Open Smart Way MLKL“ sezono tritaškių rekordą, o šį vakarą buvo dar taiklesnės.
Liepsnojęs „Neptūnas-Amberton“ namų tvirtovėje realizavo 18 iš 41 tolimo bandymo (44 proc.) ir pakartojo visų laikų lygos pataikytų tritaškių rekordą.
Galingą dvigubą dublį užfiksavusi Cassidy Mihalko per 25 minutes nugalėtojoms pelnė 15 taškų (3/6 dvit., 3/5 trit., 0/1 baud.), atkovojo 14 ir perėmė 4 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.
Rezultatyviau rungtyniavo tik Brigita Sinickaitė, per 23 minutes sumetusi 18 taškų (0/1 dvit., 6/8 trit.). Ji taip pat sučiupo 1 ir nugvelbė 3 kamuolius, išdalino 4 rezultatyvius perdavimus, triskart suklydo bei sukaupė 21 efektyvumo balą.
Kitoje barikadų pusėje naudingiausiai žaidė Gintarė Paulauskaitė, kuri per 34 minutes mačą baigė su buvo 11 taškų (3/7 dvit., 0/1 trit., 5/6 baud.), 3 atkovotais kamuoliais, 3 rezultatyviais perdavimais bei 15 naudingumo balų.
Šeimininkės kovėsi be Dominykos Paliulytės, kaunietės – be Justės Mockevičiūtės ir Brigitos Rimkevičiūtės.
„Neptūnas-Amberton“: Brigita Sinickaitė 18 (6/8 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Caitlin Bickle 17 (5/10 trit., 6 atk. kam.), Cassidy Rose Mihalko 15 (3/5 trit., 14 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam., 31 naud.), Anna Liepina 12 (4/6 dvit., 7 atk. kam.), Kate Vilka 8 (1/5 trit., 4 rez. perd.), Ligita Tamutytė 7 (5 atk. kam.).
„Aistės-LSMU“: Gintarė Paulauskaitė 11 (3/7 dvit., 5/6 baud.), Gedvilė Savostaitė (4/4 dvit., 8 atk. kam., 10 kld.) ir Eva Pernavaitė (2/5 trit.) po 8.
Naujausi komentarai