Saldų triumfą Madride menantis Š. Jasikevičius: idealios komandos neegzistuoja

Tada „Real“ buvo nugalėtas 93:86, o „Žalgiris“, tokiu triumfu vainikavęs šešių iš eilės pergalių seriją, gavo galimybę „Top 8“ etape kautis su praėjusiais metais lyderiavusia Stambulo „Fenerbahče“ ekipa.

„Patys geriausi prisiminimai iš čia. Nelabai daug kas tikėjo, kad gali tai įvykti ir mes galime save atvesti iki tokios situacijos, tuo metu labai džiaugėmės, bet tai buvo praeiti metai ir viską reikia užmiršti“, – praėjusį balandį Madride švęstą triumfą prisiminė vyriausiasis „Žalgirio“ treneris Šarūnas Jasikevičius.

Padėtis šiemet yra visai kita – išvyka į Ispaniją „Žalgiris“ tik pradeda antrąjį Eurolygos ratą, o kauniečių žaidimas juos yra įkalinęs turnyrinės lentelės apačioje, todėl Kauno klubo stratego akcentai prieš rungtynes skiriasi taip pat kardinaliai.

„Nėra taip, kad tą septyniolikos rungtynių seriją mes pasitinkame galvodami, kas yra ne taip. Rungtynes pasitinkame galvodami tik apie tas vienerias rungtynes, galvojame, kaip nugalėti Madridą ir kitaip net būti negali. Ta sistema nelabai keičiasi, todėl žiūrėsime. Reikia gerinti žaidimą, reikia mums artėti prie to potencialo, kas mes galime būti“, – kalbėjo Jasikevičius.

– Įspūdinga „Real“ dvylikos pergalių serija. Kokie akcentai prieš rytojaus rungtynes?

– Kaip parodė „Barcelona“ ir kiti – idealios komandos neegzistuoja. Kažkur jie yra pažeidžiami. Reikia žinoti, kaip bausti, reikia žinoti, ką atiduoti, reikia žinoti, ko neatiduoti. Svarbiausi dalykai yra tritaškiai ir greitas puolimas ir tik sustabdžius to greito puolimo lengvus taškus galima tikėtis kažkokio gero rezultato

– Pirmajame tarpusavio susitikime Zachas LeDay baudė per vidų, aukštaūgiai metė ištraukdami Tavaresą. Kokios gynybinės reakcijos tikitės rytoj?

– Jų komanda labai protinga, turi protingą trenerį. Prisitaikys kažkaip. Vilerbane jie pradėjo su kažkiek tai zonos, su labai aukštu penketu. Dabar reikia žiūrėti, ar čia dėl to, kad pas juos problemus su traumomis, ar dėl to, kad jie čia norėjo duoti kažkokį tai vaizdą. Per pastaruosius du ar tris metus pas juos padaugėjo zoninės gynybos, nes iki tol iš jų to matydavome labai nedaug. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip mes žaisime. Jų treneris turi labai aiškią filosofiją – užkimšti baudos aikštelę, neištraukti Tavareso. Tai yra viskas, ką daro varžovų komandos.

– „Real“ dabar yra su Sergio Llullo, Gabrielio Decko ir Anthony Randolpho traumomis. Iš ko tikitės reakcijos, kurie žaidėjai ieškos galimybių?

– Thompkinsas, pakeisdamas Randolphą, žaidžia labai gerą atkarpą šiuo metu. Galbūt deriniai kažkiek keičiasi, bet idėja yra labai panaši, kaip ir su Randolphu. Vilerbane jie pradėjo su Thompkinsu trečioje pozicijoje, kas tikrai buvo siurprizas. Rudy Fernandezas irgi žaidžia labai gerą atkarpą, pakeisdamas Llullą. Vis tiek, daug žaidimas priklauso nuo Facundo Campazzo ir kažkiek sumažinti jo minutes Kaune buvo vienas iš tų faktorių, nes jis veda komandą į priekį.

– Ar visi žalgiriečiai pasiruošę rungtynėms?

– Taip, visi.

– Kaip Marius Grigonis? Kokios naujienos iš pirmųjų jo savaičių reabilitacijoje?

– Marius tik prieš kelias dienas nusiėmė langetę. Dabar viskas priklauso nuo reabilitacijos. Kiek man yra duota informacija, procesas nėra labai greitas.

– Tikitės jo sulaukti iki reguliariojo sezono pabaigose?

– Manau, kad taip, bet vėlgi – iš mano pusės tai būtų daugiau spėliojimai.