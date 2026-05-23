Sezono sensaciją nukalė varžovų tvirtovėje

Vos 7-ąją vietą reguliariajame sezone užėmusi Utenos „Juventus“ komanda svečiuose 101:95 (30:32, 20:24, 30:27, 21:12) sugebėjo palaužti FIBA Čempionų lygos nugalėtoją Vilniaus „Rytą“ ir taip žengė į pusfinalį.
Seriją uteniškiai laimėjo 2:0, o „Rytas“, reguliariajame sezone likęs antras, sezoną baigė nepatekęs į geriausių ketvertą. Pastarąjį sykį taip buvo nutikę 1997 m.
Utenos komanda LKL pusfinalyje nežaidė nuo 2021 m.
Praeitame mače traumą patyręs Malikas Johnsonas nežaidė, „Rytas“ dar neturėjo Jordano Caroline'o ir Kay'aus Bruhnkes.
Vos tik „Rytas“ pabandė veržtis į priekį, Paulius Valinskas pataikė ir grąžino pranašumą uteniškiams, o Maxwellas Lewisas pridėjo dar du taškus – 8:5. Artūras Gudaitis stojo mesti keturių baudų – pataikė dvi, tuo metu Giedrius Žibėnas gavo techninę pražangą, prabėgus vos pusketvirtos minutės. Baudos toliau buvo „Ryto“ būdas rinkti taškus, o rezultatas laikėsi apylygis – 13:12. Per pusę kėlinio „Rytas“ realizavo tik dvi atakas, tuo metu aštuonis taškus surinko baudų metimais.
Lukas Uleckas su M. Lewisu suteikė svečiams apčiuopiamesnį pranašumą (23:18), jį mažino Augustas Marčiulionis, o M. Echodo gera atkarpa rezultatą persvėrė – 26:25. Hassano Diarros metimas su pražanga grąžino lygybę (30:30), bet tiksliai kėlinį uždarė Ignas Sargiūnas – 32:30.
Jerrickas Hardingas smeigė tritaškį su pražanga, tačiau trimis taškais jam atsakė ir H. Diarra – 33:36. P. Valinskas nusiėmė kamuolį puolime ir kartojo metimą (35:36), o „Juventus“ spurtas tęsėsi jau iki 14:0 – 44:36. Juodą atkarpą šeimininkai nutraukė (40:44), nors M. Lewisas skrajojo abejose aikštės pusėse. J. Hardingas ir A. Marčiulionis tęsė spurtą, lygindami rezultatą (44:44), o P. Valinsko emocijos jam kainavo techninę, kartu ir ketvirtą asmeninę pražangą. Netrukus po techninę pražangą gavo ir Šarūnas Beniušis su Martynu Echodu, kiek vėliau – ir „Juventus“ suoliukas.
Kenny Cherry gavo nesportinę pražangą likus 35 sek. Galiausiai po pirmos mačo dalies, kurią užbaigė „Ryto“ baudų metimai, šeimininkai pirmavo 56:50.
H. Diarra ir L. Uleckas rinko svarbius taškus savo komandai ir neleido „Rytui“ atitolti, tiesa, kitų planų turėjo tritaškius smaigstęs Kennethas Smithas – 69:59. Š. Beniušis pelnė dvitaškį su pražanga (62:69), tačiau pražangos retino uteniškius, su ketvirta ant suolo sėdo dominavęs M. Lewisas. Erikas Venskus susimetė baudas, tačiau Gytis Masiulis paleido tritaškį (74:65), tiesa, H. Diarra surengė dvi geras atakas – 71:76. Galiausiai Evaldo Šaulio tritaškis vertė G. Žibėną prašyti pertraukėlės – 74:76. Uteniškiai ne tik kvėpavo į nugaras – E. Venskus rezultatą lygino (80:80), tik G. Masiulio šūvis leido „Rytui“ išsaugoti simbolinį pranašumą – 83:80.
A. Gudaitis pelnė du taškus su pražanga (89:82), tačiau kelios klaidos kainavo „Rytui“ brangiai – jas išnaudojo svečiai – 88:89. I. Sargiūnui atsakė L. Uleckas (90:91), tad likus keturioms minutėms uteniškių deficitas teliko simbolinis. H. Diarra perėmė kamuolį ir provokavo pražangą, rezultatą persverdamas (92:91), tuo metu L. Ulecko penkta pražanga užbaigė jo rungtynes. M. Echodas realizavo vieną baudos metimą, o lygybė tvyrojo dar kurį laiką – 92:92. H. Diarra ir M. Lewisas vedė į priekį svečius (97:92), likus vos dviem minutės. Kol „Ryto“ puolimas strigo, kamuolį turėjo „Juventus“, bet metimas tikslo nesiekė. Simonas Lukošius paleido tritaškį, greita uteniškių ataka buvo nesėkminga, o I. Sargiūnas nepasinaudojo proga išvesti į priekį „Rytą“ – 95:97. Likus minutei, H. Diarra šaltakraujiškai didino „Juventus“ persvarą ir pergalės Utenos komanda nebepaleido – 100:95.
„Skaudu, nors žaidėjai žaidė sąžiningai, bet emociškai buvome tušti. Neslėpsiu, prieš ketvirtfinalį labai panašiai jaučiausi, nes mačiau, kaip atrodo komanda. Per 10 dienų netapome prasti. Skirtingos komandos: viena emocijomis kyla į viršų, o kita – eina žemyn. Galėjome laimėti abu mačus, bet šiandien įsijungė ir įtampa, kai praradome kelis kamuolius, leidusius varžovams sugrįžti į kovą. Šį sezoną išlaikėme kelis egzaminus – patekome į KMT finalą, Čempionų lygoje išgyvenome daug rungtynių, kuriose galėjome sugriūti, bei įsirašėme į istoriją. LKL reguliariajame sezone buvo nesėkmių, bet jos nutiko, kai turėjome daug problemų su traumomis“, - dėstė G. Žibėnas.
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