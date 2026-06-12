 Sleva: džiaugiuosi galėdamas vadinti šiuos vyrukus savo broliais

Sleva: džiaugiuosi galėdamas vadinti šiuos vyrukus savo broliais

2026-06-12 23:30
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai LKL, kurią remia „Betsson“, finalo serijoje įveikė Utenos „Juventus“ komandą ir dar kartą pasipuošė čempionų žiedais. Iškart po rungtynių ant parketo savo mintimis apie pirmąjį lygos titulą dalijosi Dustinas Sleva.

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Dustinas Sleva

„Šita komanda yra apie vyrukus kaip Ąžuolas. Šiandien jis jautėsi labai prastai, bet atidavė visas jėgas ir žaidė puikiai pirmoje pusėje bei padėjo duoti toną šioms rungtynėms. Tokius charakterius turėjome visą sezoną – nesvarbu, ar laimime, ar pralaimime. Turime tai išlaikyti ir kitame sezone“, – džiaugėsi D. Sleva.

D. Sleva pakomentavo ir ypatingą šio sezono „Žalgirio“ komandą.

„Mes esame ypatinga grupelė vyrukų, todėl ir aikštelėje rodėme gerą žaidimą. Visi esame geri žmonės – dabar matome, kad dauguma vyrukų dėjo didelį žingsnį į priekį ir toliau demonstruos nuostabų žaidimą čia ar kažkur kitur. Esu be galo laimingas, kad galiu šiuos vyrukus vadinti savo broliais visam gyvenimui“, – emocionaliai atsakė D. Sleva.

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Dustinas Sleva
LKL
pergalė

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