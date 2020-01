Solidus J. Valančiūnas ir „Grizzlies“ triumfas: jie jau atkrintamųjų pozicijoje

J.Valančiūnas per 30 minučių pelnė 21 tašką (6/8 dvit., 1/3 trit., 6/6 baud. met.) ir buvo ketvirtas rezultatyviausias komandos žaidėjas.

Taip pat lietuvis atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, kartą suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Kai J.Valančiūnas buvo aikštėje, „Grizzlies“ pelnė 11 taškų daugiau nei varžovai.

Jarenas Jacksonas pelnė 24 taškus, Ja Morantas pridėjo 22 taškus ir net 14 rezultatyvių perdavimų.

Tai buvo jau ketvirtoji iš eilės „Grizzlies“ ekipos pergalė.

Vakarų konferencijoje Memfio klubas pakilo jau į aštuntąją vietą, kuri garantuoja vietą atkrintamosiose.

DeMaras DeRozanas pakartojo savo sezono rezultatyvumo rekordą – pelnė 36 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

Likus žaisti 6:28 min., LaMarcuso Aldridge'o tritaškis priartino „Spurs“ per kovinį atstumą (113:116), tačiau tuomet „Grizzlies“ atkuto ir smeigė du tritaškius paeiliui. Nuo to laiko San Antonijaus krepšininkai nepriartėjo arčiau nei per 8 taškus.

„Grizzlies“: J.Jacksonas 24, J.Morantas (14 rez. perd.) ir D.Brooksas po 22, J.Valančiūnas 21 (9 atk. kam.).

„Spurs“: D.DeRozanas 36 (9 atk. kam., 9 rez. perd.), L.Aldridge'as (9 atk. kam.) ir B.Forbesas po 21, R.Gay 13.