„TOP 8“ traukinys – jau už posūkio

Kartais kantrybė, nuoseklus darbas nusveria ir didesnius pinigus, ir individualų talentą. Sezono pradžioje gumbus rinkęs Kauno "Žalgiris" šią savaitę Ispanijoje iškovojo ketvirtą pergalę per penkis Eurolygos turus ir sparčiai artėja prie pajėgiausiųjų aštuntuko.

Milžinai neišgelbėjo

Neparankia kauniečiams varžove laikyta Vitorijos "Baskonia", sukrapščiusi gerokai mažiau taškų nei vidutiniškai, pripažino akivaizdų "Žalgirio" pranašumą – 60:74.

Du ketvirčiai mačo "Buesa" arenoje žalgiriečiams nieko gero nežadėjo: klaidos liejosi viena po kitos, tritaškiai švilpė pro šalį. Tačiau viskas apsivertė po ilgosios pertraukos. Luko Lekavičiaus ir Edgaro Ulanovo vedami Lietuvos čempionai spurtavo 21:10 ir, tvirtai perėmę iniciatyvą, šventė pergalę.

Ypač įspūdingai atrodė žalgiriečių kova dėl kamuolio. Baskų gretose buvo net trys milžinai (221 cm ūgio Youssoupha Fallas, 211 cm Ilimane Diopas ir 210 cm Michaelas Ericas), tačiau grumtynes "Baskonia" pralaimėjo triuškinamai – 22:43.

Mūsiškiai ne tik atsirevanšavo už pralaimėjimą (58:70) per pirmo rato dvikovą Kaune, bet ir įgijo statistinį pranašumą kovoje dėl aukštesnės vietos, jei abi ekipos surinktų vienodą pergalių skaičių.

L.Lekavičius trečią kėlinį padėjo savo komandai perimti iniciatyvą.

Pergalės vis vertingesnės

"Du "Žalgirio" sėkmės aspektai: akivaizdžiai ūgtelėjusi sportinė forma ir padidėjęs pasitikėjimas savo jėgomis. Būtent tai lemiamais momentais padeda perlaužti rungtynių eigą", – konkrečiai nurodė Mindaugas Arlauskas.

Buvęs žinomas krepšininkas taip atsakė į klausimą, kas lemia pastaruoju metu Eurolygoje radikaliai pasikeitusius "Žalgirio" rezultatus.

Nuo praeitų Kalėdų, kai po devynių pralaimėjimų serijos atsidūrė Eurolygos dugne, Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai laimėjo septynis mačus iš dešimties ir iš 18-os pozicijos pakilo į 13-ąją. Tačiau dar labiau pasikeitė žalgiriečių perspektyvos lenktynėse dėl atkrintamųjų varžybų kelialapio: po 15-os pirmųjų turų jie nuo aštuntosios pozicijos atsiliko net penkiomis pergalėmis, o po 25 turų – vos viena.

Artimiausių savaičių prognozės kauniečiams taip pat giedros: vasario 28 d. jie savo tvirtovėje priims turnyro lentelės kaimynę Milano "AX Armani Olimpia", kovo 3 d. – Maskvos srities "Chimki", o kovo 5-ąją vyks pas Eurolygos autsaiderį Sankt Peterburgo "Zenit".

"Nesinori prisišnekėti, bet šiuos varžovus turime įveikti. Du iš jų – tiesioginiai konkurentai kovoje dėl kelialapio į "TOP 8", todėl ir pergalių vertė bus dviguba", – pabrėžė M.Arlauskas.

Treneris: viskam yra ribos

Krizė tebekrečia Stambulo "Fenerbahce" komandą, vadovaujamą legendinio serbo Željko Obradovičiaus.

Turkijos vicečempionai savo aikštėje net 65:94 pralaimėjo ne stipriausios sudėties Madrido "Real" ekipai (nežaidė Sergio Llullas, Anthony Randolphas, Jeffas Tayloras, Felipe Reyesas).

"Pasitaiko blogų dienų, bet neturėtų būti tokių momentų, kai mes tiesiog nekovojame. Privalome gerbti žmones, kurie mums padėjo per pastaruosius septynerius metus, jie tikrai nenusipelnė matyti tokį vaizdą. Viskam yra ribos, – po mačo kalbėjo Ž.Obradovičius. – Praėjus kelioms minutėms nuo rungtynių pradžios kai kurie mūsų žaidėjai tiesiog kažkur iškeliavo. Jiems net nerūpėjo, kas vyksta aikštėje. Buvo be galo sunku į visa tai žiūrėti. Jeigu nėra motyvacijos, nėra ir koncentracijos. Kiekvienas turi suprasti, dėl ko mes žaidžiame. Per minutės pertraukėlę pasakiau krepšininkams: jeigu negerbiate savęs, gerbkite bent jau žiūrovus. Netgi negaliu įžvelgti, ar mes dar ką nors galime nuveikti Eurolygoje."

"Žalgiris" su "Fenerbahce" susitiks kovo 24-ąją Kaune. Pirmo rato dvikovą pernai lapkritį Stambule 79:76 laimėjo kauniečiai.

Treneriai

Šarūnas Jasikevičius ("Žalgiris"): "Pradėsiu ne nuo šių rungtynių analizės, o nuo antradienio. Žinoma, kad šventėme laimėtą Karaliaus Mindaugo taurę taip, kaip žalgiriukas moka švęsti. Antradienį mes, treneriai, manėme, kad iš treniruotės nieko nebus. Visgi žaidėjai atėjo rimtai dirbti. Atvykome į Vitoriją ir vėl surengėme gerą treniruotę. Nelengva pasiekti, kad po iškovoto trofėjaus galvos taip veiktų.Komanda eina į priekį ir labai džiugina žaidėjų protas, geras mentalitetas. Dar labai anksti galvoti apie aštuntuką, atkrintamąsias varžybas. Prieš trejus ketverius metus irgi skaičiuodavome, dėliodavome variantus. Dabar reikia žiūrėti kitaip. Mes nieko neskaičiuojame. Vienintelis dalykas – reikia laimėti. Kito kelio nėra. Skaičiuodami susikurtume problemų."

Duško Ivanovičius ("Baskonia"): "Svarbiausia buvo apsiginti, laimėti kovą dėl kamuolio, bet tai mums pavyko gal 27-28 minutes, tačiau ne visus keturis kėlinius."

Statistika

"Baskonia"–"Žalgiris" 60:74 (17:13, 18:17, 10:21, 15:23). Vitorijos "Buesa" arena, 10 068 žiūrovai.

"Baskonia": S.Christonas 17 taškų (iš jų 3/6 tritaškių), T.Šengelija 12 (5 rezultatyvūs perdavimai, 3 klaidos), P.Henry ir A.Polonara (3 blokai) po 6, I.Diopas, Sh.Shieldsas (5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir M.Ericas po 4, M.Janningas 3, Y.Fallas (4 atkovoti kamuoliai) ir Z.Dragičius po 2, S.Garcia 0.

"Žalgiris": E.Ulanovas 15 taškų (iš jų 3/5 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai, 5 klaidos), L.Lekavičius 13, Z.LeDay 11 (5 atkovoti kamuoliai), T.Walkupas (6 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir N.Hayesas (6 atkovoti kamuoliai) po 8, A.Milaknis (1/4 tritaškių) ir M.Gebenas (4 atkovoti kamuoliai) po 7, K.C.Riversas 3 (1/7 tritaškių), J.Landale'as 2 (3 klaidos), P.Jankūnas 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 20/37 (54,1 proc.) ir 18/32 (56,3 proc.), tritaškių – 5/20 (25) ir 9/27 (33,3), baudų metimų – 5/6 (83,3) ir 11/13 (84,6). Atkovota kamuolių – 22 ir 43, perimta – 4 ir 5. Rezultatyvūs perdavimai – 16 ir 14. Klaidos – 12 ir 18.