Triumfuojantis Šaras – apie kosminį krepšinį, „Žalgirį“ ir derybas su „Grizzlies“

Jo vadovaujami žalgiriečiai trečiajame mače savo aikštėje 92:54 nušlavė principinius varžovus, seriją laimėjo sausai 3-0 ir devintą kartą iš eilės kėlė į viršų nugalėtojų trofėjų.

„Sveikinu visus su čempionų titulu. Vis dėlto tai susideda viso sezono darbas, nors viskas sprendžiasi sezono gale, – spaudos konferencijoje kalbėjo Jasikevičius. – Labai džiugu už šitą finalo seriją. Aišku, kad ją kontroliavome nuo pat pradžių.

Labai džiugu už paskutines dvejas rungtynes, parodėme tikrąjį veidą, labai malonu. Komanda žaidė kosminį krepšinį, tokiu momentu norisi būti šone ir netrukdyti. Leisti jiems su savo energija daryti fantastinius dalykus.“

Atsisveikinimas su Brandonu Daviesu ir Aaronu White'u: „Krepšininkai mato, kaip komanda gerbia tuos žaidėjus, kurie tikrai per trumpą laiką paliko gilų antspaudą. Aaronui sakiau: „Gal palaukiame, gal per anksti atsisveikinu“. Galbūt nedaug tų šansų, bet reikia judėti į priekį. Vis dėlto du žaidėjai atėjo iš žemesnio lygio. Pasikėlė savo lygį ir išeina į aukštesnį lygį. Mes dėl to tik džiaugiamės. Jie to nusipelnė.“

Apie dominavimą finalo serijoje: „Pirmose rungtynėse vienu momentu prisileidome juos pavojingai, nors buvo likę daug laiko. Mes nežaidėme gero krepšinio, kas mane jaudino. Pagal sudėtį mes daug kur pranašesni ir buvo tas momentas, ar tu esi pasiruošęs tikrai žudyti. Žudiko instinktas tikrai suveikė antrose rungtynėse ir šiandien. Jeigu tu esi geresnis, tu turi įrodyti. Mes žinome, kad esame geresni, bet ne visada geresni laimi. Mes šiandien mėgavomės savo energija ir tikrai protingai žaidėme visą seriją.



Apie „Žalgirio“ kilimą į kitą lygį: „Mes galime daug diskutuoti, jūs galite daug rašyti apie komplektacijas, bet vis tiek egzistuoja kažkokie limitai. Kartais tiesiog neišeina. Mes dirbame, stengiamės, yra sąrašai, bet nėra garantijos, kad gausi kažką iš to sąrašo viršaus. Mes nepretenduojame į žaidėjus po milijoną, bandome mąstyti blaiviai. Mąstant blaiviai, mes nesame vieninteliai, kurie stengiasi. Tai yra sunku.“

Apie „Žalgirio“ žaidėjus, su kuriais baigiasi kontraktai: „Šiai dienai net nežinau. Visi šie dalykai buvo pastumti į šoną, kai finaluose yra reikalinga šimtaprocentinė koncentracija. Dabar daugiau mažiau reikia pradėti galvoti, kažkokie kontūrai yra – opcijos vienas, du, trys ir keturi. Kreipčiau mažiau dėmesio, kas yra parašyta, nes jeigu pasidomi žaidėjo kontraktine situacija, kai kurie agentai paskelbia, kad tai – susidomėjimas. Ne, tai gal nėra susidomėjimas, tai – informacijos rinkimas.

Šiais metais kasdien atsiverti ir žiūri, kad „Žalgiris“ domisi tuo ir tuo. Bet „Žalgiris“ nėra amerikietiško futbolo komanda, kurioje yra 40 žaidėjų. Pas mus daugiausiai ateis 4-5 krepšininkai arba bus kitaip.“

Apie savo ateitį „Žalgiryje“: „Man čia taip faina. Turėtų atsirasti geresnės situacijos. Atėjus geresnei situacijai, kažkas sakys ir pradės diskutuoti tai – geresnis žingsnis ar ne. Tikrai turi būti žingsnis į priekį. Turime suprasti, jog tai turi būti žingsnis į priekį mano akimis. Jeigu aš iš savo pusės kiekvieną rytą matau atėjęs į darbą pilną „Žalgirio“ situaciją tai man labai čia smagu.“

Apie kalbas su Memfio „Grizzlies“: „Šnekame pastaruoju metu. Jie neturi trenerio. Šnekėti yra daug kas. Esame informacijos rinkimo stadijoje. Nenoriu plėstis apie gandus. Reikia laukti oficialesnių dalykų.“