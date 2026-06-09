Trofėjai jau laukia čempionų

Pergalės raktas – gynyba
Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, didžiojo finalo išvakarėse pristatyti šių metų čempionų žiedai.
Antrus metus iš eilės juos sukūrė juvelyrikos namai „Miutto“. Žiedai pagaminti iš geltonojo aukso ir dekoruoti šešiolika natūralių deimantų, centre dominuoja reljefinis krepšinio kamuolio motyvas ir LKL simbolika.
Šie unikalūs apdovanojimai bus įteikti iškart po rungtynių, kai paaiškės Lietuvos čempionai.
Pirmą žingsnį žiedų link jau žengė žalgiriečiai: savo arenoje 107:75 sutriuškino „Juventus“ ekipą ir didžiajame finale iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
„Manau, kad pergalės raktas – mūsų gynyba, ypač pirmą kėlinį. Vis dėlto suprantame, kad nesvarbu, kokiu skirtumu laimėta – dvidešimt ar daugiau taškų, vis tiek į visos serijos įskaitą gavome tik vieną. Džiaugiamės, bet žinome, kad Utenoje nebus lengva“, – po varžybų kalbėjo „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
Treneris diplomatiškai įvertino Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos pranešimus apie komandos lyderio Sylvaino Francisco būsimą karjerą – žalgirietį viliojančių kitų klubų siūlomus milijonus eurų.
„Gandų negaliu komentuoti. Žinome, kad Sylvainas gali išvykti, nėra jokios paslapties. Klubas paskelbs, kai viskas bus oficialu. Kita vertus, džiugu dėl žaidėjo, jei tikrai taip yra – žmogus užsidirbs pinigų“, – šypsodamasis svarstė T. Masiulis.
Darbai dar nebaigti
„Žalgirio“ strategas išrinktas geriausiu šio LKL sezono treneriu.
– Komandiniame sporte vienas nieko nepasieksi. Smagus įvertinimas, bet indėlis – visų: ačiū žaidėjams, kolegoms treneriams, visam klubo štabui, – interviu svetainei lkl.lt sakė T. Masiulis. – Kažkas sekėsi, kažką jau pasiekėme, bet dar turime darbą atlikti iki galo. Prieš sezoną kiekvienos rungtynės man buvo kaip finalas, taip nusiteikęs noriu eiti ir toliau.
– Daug kas Jūsų žaidimo sistemas lygina su Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamos Stambulo „Fenerbahce“, bet šiemet turėjote šansą vystyti savo viziją, kryptį. Kaip pavyko tai įgyvendinti „Žalgiryje“?
– Turbūt nebūčiau tiek ilgai dirbęs su Šaru, jeigu būčiau galvojęs priešingai nei jis. Krepšinį matome panašiai ir tikriausiai taip dar bus, nors turbūt vis atitolsime, kažkiek viskas keisis, bet gynyba, drausmė, tvarka liks – visą laiką norėčiau taip žaisti.
– Naujasis „Žalgirio“ trenerių štabas kaip vienas kolektyvas funkcionuoja pirmą kartą. Kiek Jūsų pagalbininkams keliauja nuopelnų už tai, kaip komanda treniruojama?
– Čia visų nuopelnas. Mano darbas – kad visi jaustųsi svarbūs, reikalingi, nes visi siekiame vieno tikslo. Girdėjome kalbų, kad neturime patirties, bet, kita vertus, tai ir varo mus į priekį – norisi įrodyti savo idėjas. Manau, jau yra pozityvaus įdirbio, tad sezono pabaigoje vienas kitą geriau suprantame.
– Esate pirmas lygoje pagal taškus, kuriuos komanda pelno po minutės pertraukėlės (pagal „Genius IQ“ platformą „Žalgiris“ po pasitarimo vidutiniškai renka 1,29 taško – red. past.). Kiek šis rodiklis Jums svarbus?
– Skaičiai – įdomūs, bet man svarbiausias galutinis rezultatas. Galiu būti ir paskutinis pagal taškus po pertraukėlių, jeigu komanda laimi. Turime aukščiausio lygio krepšininkus, kartais reikia mažiau kištis į žaidimą, nes jie patys daug situacijų geriau mato ir supranta.
– Treneriui neužtenka vien taktiškai išmanyti krepšinį – reikia imtis ir psichologijos, vadybos. „Žalgiryje“ – garsūs vardai, milijonieriai, turintys savuosius ego. Kiek sudėtinga Jums ši treniravimo dalis?
– Didelis patyrusių žaidėjų – tiek Nigelo (N. Williamso-Gosso – red. past.), tiek Arno (Butkevičiaus) ir Ulės (Edgaro Ulanovo) – nuopelnas: palaikė mane, daug padėjo. Kai kurie kiti žaidėjai iš pradžių gal kitaip žiūrėjo – atėjo nežinomas, jaunas, bando kažką daryti. Normalu, kad vietą reikia išsikovoti. Kažkiek tikrino mane sezono pradžioje, bet taip yra kiekvienoje komandoje – kokios yra ribos, kiek leidžiama, kiek ne. Gal su jaunesniais žaidėjais buvo daugiau pokalbių, bandant išaiškinti, kad turime siekti tikslo visi kartu. Apskritai, visas mūsų kolektyvas – geri žmonės.
Pabaigtuvių link
Šiandien „Žalgiris“ ir „Juventus“ krepšininkai susitiks Utenoje. Trečia dvikova numatyta birželio 12-ąją Kaune.
Jeigu prireiktų, ketvirtas mačas būtų surengtas 14 d. Utenoje, o penktasis – 16 d. „Žalgirio“ arenoje.
Vakar antras mažojo finalo dėl bronzos rungtynes Panevėžyje žaidė vietos „Lietkabelis“ ir Klaipėdos „Neptūnas“. Pirmą mačą „Švyturio“ arenoje 86:73 laimėjo klaipėdiečiai. Trečia akistata – 11 d. vėl Klaipėdoje.
Prireikus, ketvirtą kartą šios ekipos susitiktų 13 d. Panevėžyje, o penktąjį – 15 d. uostamiestyje.
Rezultatai
„Žalgiris“–„Juventus“ 107:75 (27:13, 18:21, 30:26, 32:15). Kaunas, „Žalgirio“ arena, 6 992 žiūrovai. Ą. Tubelis 19 taškų (4 atkovoti kamuoliai), M. Wrightas 17 (4 atkovoti kamuoliai), S. Francisco 16 (6 rezultatyvūs perdavimai), N. Williamsas-Gossas 13 (0/4 tritaškių) / M. Lewisas 18 taškų, P. Valinskas 13, Š. Beniušis 12 (6 atkovoti kamuoliai), E. Venskus 11 (2/2 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų). Didžiojo finalo serija – 1:0.
„Neptūnas“–„Lietkabelis“ 86:73 (31:14, 15:23, 23:25, 17:11). Klaipėda, „Švyturio“ arena, 1 447 žiūrovai. K. Šilinis 15 taškų, A. Velička 14 (4/6 tritaškių, 4 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos), M. Girdžiūnas 13 (3/5 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), D. Tarolis 12 (8/8 baudų metimų, 7 atkovoti kamuoliai), A. Beručka 11 / K. Kullamae 25 taškai (4/8 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos), P. Danusevičius 10 (6 atkovoti kamuoliai). Mažojo finalo serija – 1:0.
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