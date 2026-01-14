Tubelis prieš dvikovą su „Maccabi“: nenorime pralaimėti abu kartus

„Treneriai nusprendė keliems žaidėjams duoti poilsio, šiaip viskas gerai“, – atsakė aukštaūgis.
Žalgirietis taip pat kalbėjo apie išmoktas pamokas po pirmųjų tarpusavio rungtynių.
„Prisimenu, kad nepataikėme, kad Lonnie Walkeris turėjo labai gerą atkarpą ir nulaužė rungtynes, tai manau, jog nuo to laiko tiek mes, tiek ir jie patobulėjo, tad laukia labai geros rungtynės“, – pridėjo Ą. Tubelis.
Krepšininkas pasakojo ir apie motyvaciją po patirto pralaimėjimo pirmajame Eurolygos rate.
„Manau, kad taip. Aišku, kiekvienam žaidėjui ir trenerių štabui norisi laimėti tą antrą susitikimą – nenorime pralaimėti abu kartus“, – užtikrintai kalbėjo žalgirietis.
Aukštaūgis išskyrė ir pagrindinius „Maccabi“ ekipos akcentus.
„Vienas iš tų vedančiųjų yra L. Walkeris. Turi ir neblogą ketvirtą numerį, kuris gali gintis prieš mūsų įžaidėjus. Jų dideli žmonės yra mobilūs – gali veržtis, mesti, tad tikrai bus, ką veikti“, – pagrindines varžovų stiprybes išvardijo Ą. Tubelis.
Dar visai neseniai paskutinį 2025 m. mačą žalgiriečiai taip pat žaidė „Menora Mivtachim“ arenoje su Tel Avivo „Hapoel“ krepšininkais. Tąsyk kauniečiai išsivežė pergalę (93:80), tad Ą. Tubelis su šypsena atsakė, kad tikisi, jog metimai sukris taip pat solidžiai.
„Nežinau, tikėkimės, kad bus lengviau pataikyti, nes jau būsime pratę prie lankų, o prieš „Hapoel“ ekipą tie metimai tikrai neblogai sukrito“, – kalbėjo Ą. Tubelis.
Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Maccabi“ dvikova prasidės ketvirtadienį, 21.05 val. Lietuvos laiku.
