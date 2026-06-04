 Varšuvos širdyje – krepšinio batalijos

Varšuvos širdyje – krepšinio batalijos

2026-06-04 08:00 klaipeda.diena.lt inf.

Ketverios rungtynės – trys pergalės. Taip pasaulio trijulių (3 prieš 3) krepšinio čempionate Lenkijos sostinėje Varšuvoje startavo Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės.

Lyderė: K. Nacickaitė-van der Horst svariausiai prisidėjo prie pergalės prieš kanadietes.

Laukia prancūzai

Vyrų komanda, kurią sudaro Evaldas Džiaugys, Rokas Jocys, Aurelijus Pukelis ir Ignas Vaitkus, D grupėje 21:14 nugalėjo belgus ir 22:20 – brazilus.

Per mačą su Brazilijos ekipa, likus žaisti 55 sek., rezultatas buvo lygus – 20:20. Mūsiškių pergalę lėmė E. Džiaugio tolimas dvitaškis.

Šiandien „Plac Defilad“ aikštėje įrengtoje arenoje lietuviai išmėgins jėgas su puertorikiečiais ir olimpiniais vicečempionais prancūzais.

Puerto Riko krepšininkai 19:17 įveikė brazilus, tačiau 16:18 nusileido prancūzams, kurie 21:20 palaužė belgus.

Grupėje pirmą vietą užėmusi rinktinė iškart pateks į ketvirtfinalį, o antra ir trečia komandos varžysis aštuntfinalyje, kur jų lauks akistatos su A grupės (Austrija, Serbija, Ispanija, Madagaskaras ir Australija) ekipomis.

Pataikė: E. Džiaugys dvitaškiu privertė kapituliuoti brazilus.
Pataikė: E. Džiaugys dvitaškiu privertė kapituliuoti brazilus. / fiba.com nuotr.

Susikovė favoritai

A grupėje 2025 m. pasaulio čempionai ispanai 12:16 pralaimėjo daugkartiniams Europos čempionams serbams, kurie 21:14 įveikė Madagaskaro atstovus.

Dvejas rungtynes laimėjo austrai: 20:15 nugalėjo madagaskariečius ir 21:14 – australus.

B grupėje staigmeną pateikė čekai – 21:20 privertė kapituliuoti favoritus amerikiečius (pergalę baudos metimu išplėšė Štepanas Borovka).

2025-ųjų Europos vicečempionai latviai, 14:17 pralaimėję JAV rinktinei, po pratęsimo 22:20 įveikė lenkus (nugalėtojams 9 taškus pelnė Karlis Lasmanis, o šis mačas truko beveik 11 min. – kol kas ilgiausiai čempionate).

C grupėje olimpiniai čempionai Nyderlandų krepšininkai 21:13 pranoko Naujosios Zelandijos ekipą ir 22:10 sutriuškino kinus.

Pergalė ir nesėkmė

Lietuvos krepšininkės, 19:17 nugalėjusios 2025 m. pasaulio čempionato bronzos medalių laimėtojas kanadietes, 12:21 neatsilaikė prieš prancūzes.

Itin dramatiškai susiklostė dvikova su Kanados rinktine. Likus žaisti 9 sek. – 17:17. Netrukus varžovės, stabdydamos Kamilę Nacickaitę-van der Horst, prasižengė ir mūsų komandos lyderė baudų metimais padėjo tašką.

Šiandien lietuvės žais su ukrainietėmis ir japonėmis.

Ukrainos ekipa 11:14 nusileido kanadietėms ir 19:18 palaužė japones, kurios 16:13 įveikė prancūzes.

A grupėje pasaulio ir Europos čempionė Nyderlandų rinktinė 12:8 įveikė Čekijos ekipą bei 19:13 – 2025 m. Europos vicečempiones azerbaidžanietes.

Olimpinės čempionės vokietės 21:14 nugalėjo kines ir 22:10 – filipinietes, o latvės 14:10 – Filipinų atstoves ir 21:13 – itales.

Rezultatai

Lietuva–Belgija 21:14. R. Jocys 9 taškai (3/6 dvitaškių), I. Vaitkus (4 atkovoti kamuoliai) ir A. Pukelis (3 rezultatyvūs perdavimai) po 5, E. Džiaugys 2.

Lietuva–Brazilija 22:20. A. Pukelis 8 taškai (4 atkovoti kamuoliai, 3/5 dvitaškių), E. Džiaugys 7 (4 atkovoti kamuoliai), R. Jocys 4, I. Vaitkus 3 (5 atkovoti kamuoliai).

Lietuva–Kanada 19:17. K. Nacickaitė-van der Horst 10 taškų, J. Miknaitė 4, G. Šulskė 3 (4 atkovoti kamuoliai), G. Labuckienė 2 (9 atkovoti kamuoliai).

Lietuva–Prancūzija 12:21. K. Nacickaitė-van der Horst (3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai) ir G. Labuckienė po 4 taškus, G. Šulskė 2, J. Miknaitė 1.

Šiame straipsnyje:
Pasaulio trijulių krepšinio čempionatas
Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės
Varšuva

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