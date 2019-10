A. Velička išplėšė pergalę Prienų klubui

Arnas Velička tapo tikru Prienų herojumi. Keturis taškus per 30 paskutinių sekundžių pelnęs ir dvitaškį su rungtynių sirena pataikęs įžaidėjęs atvedė Prienų „CBet“ ekipą į antrąją pergalę iš eilės (2/2) Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), rašo lkl.lt

18 taškų deficitą panaikinę prieniškiai po tikro trilerio 79:77 (19:20, 18:29, 18:17, 24:11) palaužė Kėdainių „Nevėžį“ (0/3), kuris liko paskutinis klubas be pergalės „Betsafe-LKL“ pirmenybėse šiame sezone.

Rungtynių didvyriu tapęs A. Velička sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynes „Betsafe-LKL“ pirmenybėse ir surinko 17 taškų. Įžaidėjas rezultatyvumu savo ekipoje nusileido tik Skylarui Spenceriui, kuris taip pat sužaidė geriausias sezono rungtynes ir surinko 20 taškų.

Kėdainiškių neišgelbėjo ir keturis asmeninius rekordus pagerinęs Laurynas Beliauskas. Snaiperis surinko 24 taškus, smeigė 5 tritaškius iš 9, perėmė 4 kamuolius ir surinko 26 naudingumo balus. Visi šie rodikliai – naujieji L. Beliausko rekordai aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje.

Trečiojo ketvirčio metu svečių iš Kėdainių persvara buvo pasiekusi ir 18 taškų ribą (66:48). Vis dėlto, prieniškiai į tai atsakė įspūdingu spurtu 17:3 ir priartėjo prie savo varžovų 65:69.

Likus žaisti kiek daugiau negu pusantros minutės Martynas Varnas tolimu metimu prieniškių atsilikimą sumažino jau ir iki vieno taško – 72:73. Kitoje aikštės pusėje Arminas Urbutis pataikė tik vieną baudos metimą, o Mindaugas Lukauskis tritaškiu po ilgos pertraukos išvedė aikštės šeimininkus į priekį (75:74).

Karjeros rungtynes sužaidęs Laurynas Beliauskas smeigė penktąjį savo tritaškį ir sugrąžino „Nevėžiui“ trapią persvarą (77:75). Vis dėlto, A. Velička baudų metimais išlygino rezultatą, o po nesėskmingo svečių išpuolio, gynėjas su sirena išplėšė pergalę prieniškiams.

Nugalėtojams 20 taškų pelnė Skylaras Spenceris, 17 - A. Velička, 12 - Martynas Varnas.

Kėdainių ekipoje 24 taškus surinko Laurynas Beliauskas, 12 - Viny Okouo (11 atk. kam.).

„Nuo to per didelio pasiruošimo, jau antras rungtynes žaidėme per daug įsitempę, – po sudėtingos pergalės pripažino Mantas Šernius. – Pamiršome, ką buvome susitarę, visas detales. Kamuoliai krito iš rankų ir jau buvo artime tokio momento, kai atrodė, kad komanda pasiduos. Padėjo kapitonas (aut. Mindaugas Lukauskis) keliais tolimais metimais ir sugrįžome į rungtynes. Žaidėme negražiai, bet laimėjome“.

„Labai skaudus pralaimėjimas, – po rungtynių kalbėjo Marius Kiltinavičius. – Pralaimėjome dėl vaikiškumo. Pradėjome daryti klaidas ten kur ruošėmės. Jie antroje rungtynių pusėje puolime darė lygiai tą patį, ką ir pirmoje. Visus dalykus, kuriuos darėme iki pertraukos nesugebėjome daryti po jos“.