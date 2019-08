Vyrai įsibėgėja, moterys – tik pradeda

Keliasi į Suomiją

Naujos salės, besikeičiantys varžovai ir pergalių badas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vakar surengusi pratybas Kauno "Žalgirio" arenoje, šiandien Espo mieste jau mes iššūkį Suomijos nacionalinei komandai.

Ši priešininkė – kol kas vienintelė, lietuvių įveikta per keturis kontrolinius mačus. Rugpjūčio 4-ąją Dainiaus Adomaičio auklėtiniai Klaipėdoje suomius sutriuškino 80:60. Prieš tai pralaimėta ispanams (70:78), o vėliau dusyk nusileista serbams (68:72 ir 91:95).

Po akistatų su elitiniais varžovais, dabar Suomijoje lietuviai turi puikų šansą pataisyti savo pergalių ir pralaimėjimų balansą. Po šio vakaro suomių egzamino rytoj tame pat Suomijos mieste jie kibs į atlapus traumų išretintai Rusijos rinktinei. Pasak R.Seibučio, iki pasaulio čempionato Kinijoje likus dar dviem savaitėms, jis ir kolegos jau koncentruojasi į smulkesnių žaidimo detalių šlifavimą.

"Stengiamės gerinti savo žaidimą ir gynyboje, ir puolime, tobuliname detales. Dabar žiūrime į kiekvieną varžovą ir analizavome detales, kurios sukėlė problemų pirmame mače su suomiais Klaipėdoje. Stengsimės tas klaidas taisyti", – dėstė R.Seibutis.

Paklaustas apie savo paties fizinę formą ir priežastis, kodėl nežaidė mače Belgrade, R.Seibutis atsakė: "Tam tikros mikrotraumos, kurių tiesiog pasitaiko ir kuo toliau, tuo jų daugiau. Bendra mano forma gerėja, kaip ir kiekvieno žaidėjo komandoje. Turime dar truputėlį laiko, tad stengsimės būti geriausios formos jau čempionate."

Šlifuos susižaidimą

D.Adomaitis pritarė auklėtinio nuomonei, bet nurodė ir trūkumus, kuriuos reikia kuo skubiau šalinti.

"Išanalizavome dvejas rungtynes su serbais ir dirbame toliau. Tikrai buvo daug gerų momentų, kai kuriais aspektais buvo net labai gerai. Blogų sprendimų gynyboje mažėja, bet dar turime susitvarkyti savo sprendimus puolime ir mažinti klaidų. Nes už tai priešininkai mus labai skaudžiai baudžia", – sakė strategas.

– Ar pastarojoje treniruotėje Kaune jau rengėtės mačui su Suomijos rinktine?

– Norime išsiugdyti įprotį ruoštis prieš kiekvieną varžovą, kaip tai darysime ir čempionate. Kitas dalykas – norime pasitikrinti įvairius variantus gynyboje.

– Per likusias kontrolines rungtynes jau nebebus tokių pajėgių varžovų, kokie buvo serbai. Ar tai padidins žaidėjų rotaciją, ar, atvirkščiai, jau remsitės pagrindiniais žaidėjais?

– Yra keletas dalykų, kuriuos dar norime išbandyti, bet jau stengsimės laikytis tokios žaidėjų kaitos, kokią norėsime taikyti pirmenybėse, kad vyrai geriau priprastų prie savo vaidmenų. Kuo arčiau Kinija, tuo labiau rotacija panašės į tą, kokia bus čempionate.

– Ar jau nusprendėte, kurie žaidėjai nerungtyniaus Suomijoje?

– Dar ne. Vykstame ten ir, atsižvelgiant į varžovą, sudėtį paskelbsime po rytinės treniruotės.

Nauda – ir klubams

Kaune pluša ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Manto Šerniaus auklėtinės prieš lapkritį startuosiančias Europos čempionato atrankos kovas surengė papildomą dešimties dienų stovyklą. Į ją atvykusios dvylika žaidėjų tobulina individualius įgūdžius, dirba su atletinio rengimo treneriu ir šlifuoja taktiką.

Atranką lietuvės pradės lapkričio 14 d. rungtynėmis namuose su Albanijos komanda, o 17 d. svečiuose lauks kova su Turkijos ekipa. Toje pat grupėje dar žais ir Serbijos rinktinė.

"Džiaugiuosi, kad pavyko su dauguma klubų susitarti ir susirinkti į tokią neplanuotą stovyklą – norime šiek tiek viena kitą pajusti, susibendrauti, nes per vadinamąjį langą tos 4–5 treniruotės tikrai yra per mažai. Norisi sugrįžti po pusantro mėnesio ir jau šiek tiek būti padarius namų darbus. Čia puiki proga žaidėjoms pasiruošti sezono startui ir kartu pasirengti atrankai. Manau, kad nauda abipusė: tiek joms, tiek rinktinei. Be to, merginos ruošiasi tarp rinkinės geriausių žaidėjų, o ne po vieną namie ar salėje mėto į krepšį. Tikrai ir joms, ir rinktinei – nauda, ir patys klubai turėtų džiaugtis, nes jos tikrai atvažiuos į klubus jau geros formos", – teigė Lietuvos rinktinės treneris M.Šernius.

Tarp mamos ir žaidėjos

Po trejų metų pertraukos rinktinės stovykloje vėl pluša Gabrielė Šulskė, kuri džiaugėsi, kad pavyksta suderinti motinystės rūpesčius ir treniruotes.

"Viskas labai gerai. Dabar bandau suderinti krepšininkės ir mamos vaidmenis, bet šiaip viskas gerai. Kol kas aš vis dar čia. Tiesą sakant, man net nebuvo abejonių. Buvau tikrai pasiilgusi ir panelių, nes jau trejus metus buvau praleidusi be rinktinės. Kolektyvas smagus, treneriai – tie patys, tai tikrai smagu. Po vasaros sunkoka, nes sezonas baigėsi balandžio pradžioje, tad jaučiasi raumenukai – toks nuovargio fonas, bet visas gerai", – sakė G.Šulskė.

Europos čempionato atrankoje varžysis 33 komandos, o pirmenybių šeimininkės Prancūzija ir Ispanija iškart pateko į finalo etapą. Iš viso Senajame žemyne sudarytos devynios atrankos grupės: šešios po keturias komandas ir trys grupės po tris rinktines. Atrankoje kiekviena rinktinė su kiekviena sužais po dvejas rungtynes namuose ir išvykoje. Į 2021 m. Europos čempionatą pateks grupių nugalėtojos ir penkios geriausios antrąsias vietas užimsiančios komandos.

2021 m. Europos čempionato dalyvės paaiškės per tris langus: 2019 m. lapkritį, 2020 m. lapkritį ir 2021 m. sausį–vasarį.